孫易磊定位長局數備戰WBC　冷靜看待台日大戰

▲旅日投手孫易磊 。（圖／記者劉亮亨攝）

記者王真魚／台北報導

北海道日本火腿台灣投手孫易磊加入中華隊第二階段集訓備戰世界棒球經典賽（WBC），談到自身角色定位時，他表示目前仍以長局數方向進行調整，實際登板位置則交由教練團安排。

孫易磊指出，自己在日本已有跨局投球經驗，「看教練他們要我投什麼位置」，但現階段仍以拉長局數為主。他解釋，「長局數的話，要縮短其實比較容易；如果一開始就調短，之後要丟長反而比較難。」

至於春訓期間兩場先發登板，孫易磊也說明，並非特別為經典賽調整，而是按照例行賽節奏進行準備，「如果不是這樣，可能也會安排我在後面接著丟。」因此兩場都是以先發模式出賽，照球季中會有的方式調整。

談到經典賽用球，孫易磊直言，「有越來越好了，一開始真的滿不好丟的，球比較大顆，縫線會滑掉。」會影響哪些球路，他認為，直球就有些影響，「因為它的施力面積要比較大一點，所以在扣球的時候，不像日本的球細細的比較好扣。」

經典賽比照大聯盟將有投球計時規定，孫易磊表示已經有模擬過相關情境，「一開始丟還是會比較不習慣。這幾次牛棚跟比賽，節奏其實拉得滿快的，要習慣一下，會比較喘一點，習慣之後就好了。」

會感受到包袱嗎？孫易磊直言，「我是覺得還好，把時間用完也可以。」至於PitchCom，今天是第一次使用，他認為還需要一些時間習慣，「因為是聽到就可以丟了，不像要看數字然後再選。」

面對外界高度關注台日大戰經典賽，孫易磊展現冷靜心態。他認為，若要爭取最好成績，「不會只有日本隊是我們的對手。」他指出，大家目前都在調整階段，真正比賽時變數很大，「打者也是人，他們對你的球會有什麼反應，其實都不太一定。」

因此對他而言，並沒有特別想對上的對手，「沒有那種一定要對到誰，或是對到誰會讓我很亢奮的感覺，比較選不出來一定要對到的打者。」