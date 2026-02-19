運動雲

中華隊大巨蛋開工！蔡其昌發紅包、球員「新年真心話」隨後釋出

▲▼ 蔡其昌 。（圖／記者王真魚攝）

▲中華職棒聯盟會長蔡其昌。（圖／記者王真魚攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）倒數14天，結束4天短暫年假的中華代表隊，於今（19日）大年初三正式開工。全隊北上移師台北大巨蛋展開第二階段集訓，備戰也將進入最後衝刺期。中華職棒聯盟會長蔡其昌今日也特別親赴現場主持拜拜儀式，除了祈求球員健康，更在大巨蛋現場首發「超限量款」紅包，與球迷、球員同慶新春。

中職聯盟會長蔡其昌今日上午親自抵達台北大巨蛋，在開訓前依照慣例主持拜拜儀式，焚香祈求天地諸神護佑團隊。蔡會長隨後與全體國手及教練團見面，並一一發放開工小紅包，氣氛輕鬆且溫馨。

蔡其昌會長於受訪時表示： 「今天是大年初三，在這裡先祝福大家新的一年一切順利、平安、健康。今年經典賽我們希望有好成績，很謝謝球迷朋友的支持。今天雖然沒有辦盛大的開訓典禮，但我們進入了第二階段集訓來到台北大巨蛋，我們依照慣例早上先進行拜拜，請求天地諸神讓每個球員在訓練過程都能順利，最重要是不要受傷，國家隊能有好成績。」

蔡會長提到，球員在過年期間非常辛苦，大年初三就開始集訓，因此準備了紅包慰勞大家。在領取紅包後，每位球員也對鏡頭錄製了給球迷與國人的新春祝福語，蔡會長笑稱： 「這些話是要給所有關心棒球的國人同胞，我們的小編會整理一下，因為有的人講得還蠻好笑的，請大家期待。」

除了關心球員，蔡其昌也透露，今年預計發放10萬個「尚勇幸福」小紅包，今日11點在大巨蛋首發超限量的款式「歐告搖搖馬」小紅包，一早B2綠廊外面已經有接近1000位球迷排隊，下午蔡其昌也會馬不停蹄前往台北植福宮跟淡水清水巖，繼續發放「Taiwan尚勇」小紅包，希望將這份福氣分享給支持國球的同胞。

▲今日11點在大巨蛋首發超限量的款式「歐告搖搖馬」小紅包，一早B2綠廊外面已經有接近1000位球迷排隊。（圖／中職提供）

▲▼今日11點大巨蛋首發超限量的款式「歐告搖搖馬」小紅包，一早B2綠廊外已有近千位球迷排隊。（圖／中職提供）

▲今日11點在大巨蛋首發超限量的款式「歐告搖搖馬」小紅包，一早B2綠廊外面已經有接近1000位球迷排隊。（圖／中職提供）

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊蔡其昌紅包棒球

