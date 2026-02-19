運動雲

厄文本季確定報銷！鎖定2027健康回歸、與AD僅合體25分鐘

▲厄文（Kyrie Irving）左膝前十字韌帶（ACL）手術後復健，確定2025-26賽季提前報銷。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄文（Kyrie Irving）左膝前十字韌帶（ACL）手術後復健，確定2025-26賽季提前報銷。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

達拉斯獨行俠今（19日）正式宣布，陣中明星後衛厄文（Kyrie Irving）持續專注於左膝前十字韌帶（ACL）手術後復健，因此他將缺席2025-26賽季剩餘的所有比賽，等於本季確定報銷，而他與球團也達成共識，將目標鎖定在2026-27賽季以完全健康的姿態重返賽場。

去年3月3日對陣沙加緬度國王的比賽中，厄文意外踩到對方中鋒瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）的腳導致嚴重受傷，經過影像檢查確認膝蓋結構性受傷，去年3月26日在紐約順利完成手術，目前復健進度雖然穩定，但這位9屆明星本季尚未有出賽紀錄，然而為了確保長期的職涯發展，獨行俠醫療團隊決定採取最保險的策略。

▲厄文（Kyrie Irving）左膝前十字韌帶（ACL）手術後復健，確定2025-26賽季提前報銷。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄文（Kyrie Irving）去年膝前十字韌帶（ACL）動刀。（圖／達志影像／美聯社）

厄文透過球團發表聲明，「這個決定並不容易，但是正確的決定。我非常感謝獨行俠球團、我的隊友以及球迷們在整個過程中給予我不間斷的支持。我期待在下個賽季以更強大的姿態回歸，我內心的信念與動力只會與日俱增。另外，我想對所有因為做自己熱愛的事情而遭遇十字韌帶撕裂或受傷的兄弟姊妹們致敬，感謝你們帶給我的啟發。無所畏懼！」

只是在缺少厄文的核心火力，本季獨行俠隊陷入了嚴峻的困境，目前球隊戰績為19勝35敗，正處於9連敗的低潮，距離西區附加賽最後門檻第10名仍有7場勝差。數據統計顯示，自厄文於2022-23賽季加盟後，獨行俠在他在陣時的戰績為75勝53敗，缺陣時則僅有42勝75敗，足見其對球隊體系的重要性，特別是在明星賽過後，獨行俠每百回合得分排在全聯盟第27位，後場嚴重缺乏穩定的得分與組織能力。

事實上，獨行俠管理層在2月交易截止日前，已將明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）交易至華盛頓巫師以換取薪資空間與選秀資產，這項動作被視為提前放棄本季的訊號。令人感嘆的是，厄文與戴維斯這對全明星組合在達拉斯共同上場的時間，最終僅停留短暫的25分鐘。

▲厄文（Kyrie Irving）左膝前十字韌帶（ACL）手術後復健，確定2025-26賽季提前報銷。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠在選進狀元弗拉格（Cooper Flagg）後，原希望能組成三巨頭，不過厄文養傷、AD如今也被送走。（圖／達志影像／美聯社）

面對本季剩餘的垃圾時間，獨行俠內部仍維持積極態度。厄文的經紀人告訴《ESPN》，「這是為了讓Kyrie（厄文）在回歸時能處於1000%的狀態，並給予自己下個賽季追求總冠軍的最佳機會。」

