運動雲

>

大聯盟官網盤點WBC各隊關鍵球員　台灣火球男徐若熙入列！

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，徐若熙 。（圖／記者李毓康攝）

▲徐若熙 。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）開打進入倒數兩週，來自全球的20支勁旅將於台灣時間3月5日正式點燃戰火，首戰由澳洲對上台灣。大聯盟官網賽前盤點各隊可能左右戰局的關鍵人物，中華隊方面點名效力日職福岡軟銀鷹「火球男」徐若熙，備受關注。

各隊備戰逐漸白熱化之際，大聯盟官網特別盤點各國「隱形關鍵球員」，認為這些未必最具名氣、卻可能成為勝負分水嶺的人物，將深深影響本屆經典賽走向。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華隊：徐若熙成投手群隱形王牌

大聯盟官網撰文指出，徐若熙過去在中職就被視為聯盟頂尖火球男之一，去年資格賽中，以接近160公里的速球搭配犀利滑球大放異彩，3又2/3局狂飆5次三振，成功吸引多支大聯盟球隊關注，最終選擇加盟日職福岡軟銀鷹。

本屆經典賽，中華隊肩負2024年12強冠軍的衛冕壓力，力拚隊史僅有的第2次分組賽晉級。投手群將由響尾蛇體系新秀林昱珉領軍，他正是12強冠軍戰的勝投投手，另有林維恩、陳柏毓等大聯盟潛力新秀。不過，就「純球威」而言，大聯盟官網表示，徐若熙可能是這群投手中最出色的一位。

▲▼世界12強賽 日本對委內瑞拉-近藤健介。（圖／記者黃克翔攝）

▲近藤健介。（圖／記者黃克翔攝）

日本：近藤健介撐起豪華打線關鍵齒輪

日本隊的關鍵人物，則是同樣效力軟銀的外野手近藤健介。相較於大谷翔平、山本由伸等世界級球星，近藤或許較少成為鎂光燈焦點，但他在2023年經典賽的重要性早已獲得驗證。

該屆賽事中，近藤在除長打火力外的多項表現幾乎可與大谷比肩，敲出9支安打（與隊內第2多並列）、選到8次保送（同為第2多），並擊出4支二壘安打（與大谷並列全隊最多）。

以大聯盟標準來看，身高173公分、體重約86公斤的近藤屬於「嬌小型」球員，但他在日職生涯累積打擊率／上壘率／長打率為 .307／.417／.456，無論任何情境都能提供高品質打席，成功拉長日本隊原本就相當豪華的打線。

韓國：「肌肉男」安賢民成新世代重砲

韓國隊陣中雖有李政厚、金慧成，以及前大聯盟投手柳賢振等知名球星，真正被點名的關鍵人物是年僅22歲的外野手安賢民。

以驚人肌肉線條著稱的安賢民，被外界拿來與大聯盟球星楚奧特（Mike Trout）相比，並獲得「肌肉男」綽號。上季他在韓職KT巫師隊繳出打擊率 .334、上壘率 .448、長打率 .570 的亮眼成績，482個打席中轟出22支全壘打，已成功站穩右外野先發位置，被視為韓國隊新世代火力核心。

美國：小惠特升格核心戰力

美國隊方面，關鍵人物是皇家內野手小惠特（Bobby Witt Jr.），上一屆經典賽時，他僅23歲，在美國隊只獲得2個打席；如今三年過去，小惠特已連續入選明星賽，並囊括銀棒獎與金手套獎，地位大幅提升。

小惠特惠特去年繳出 +20 的FRV（Fielding Run Value，評估球員綜合防守能力）是所有內野手中最高，對於投手群換血後的美國隊而言格外重要。他兼具長打、打擊率與速度的全能特質，被看好成為站在賈吉（Aaron Judge）、舒瓦柏（Kyle Schwarber）等重砲前方的理想開路先鋒。

▲皇家主將小惠特（Bobby Witt Jr.）單場猛敲4支安打，打擊率上升至3成25。（圖／達志影像／美聯社）

▲皇家小惠特（Bobby Witt Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026WBC徐若熙世界棒球關鍵球員經典賽2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

韓媒不爽了？王牌4人缺席又添傷兵　點名台媒「幸災樂禍」引熱議

韓媒不爽了？王牌4人缺席又添傷兵　點名台媒「幸災樂禍」引熱議

「超帥狼犬」突參賽冬奧越野滑雪　一路衝到終點！全場驚呼

「超帥狼犬」突參賽冬奧越野滑雪　一路衝到終點！全場驚呼

WBC回顧／09輸中國、17兵敗韓國　中華隊走過徵召不順陣痛期

WBC回顧／09輸中國、17兵敗韓國　中華隊走過徵召不順陣痛期

瞄準隊史首度3連霸　道奇讓塔克、迪亞茲當眾講「為何來」

瞄準隊史首度3連霸　道奇讓塔克、迪亞茲當眾講「為何來」

WBC回顧／日本強投血脈松坂到大谷　2026山本由伸挑戰投手獎？

WBC回顧／日本強投血脈松坂到大谷　2026山本由伸挑戰投手獎？

紅雀還有震撼彈？名記點名洋基「火星人」　交易可能性浮現

紅雀還有震撼彈？名記點名洋基「火星人」　交易可能性浮現

NBA重罰「擺爛」球隊　前獨行俠老闆庫班：先救票價太貴

NBA重罰「擺爛」球隊　前獨行俠老闆庫班：先救票價太貴

謝淑薇、O妹退賽！「台灣內戰」對決未上演　詹皓晴組合挺進8強

謝淑薇、O妹退賽！「台灣內戰」對決未上演　詹皓晴組合挺進8強

灰狼14天神操作！康利底薪回鍋　豪華稅省下6.28億台幣

灰狼14天神操作！康利底薪回鍋　豪華稅省下6.28億台幣

WBC將對中華隊先發的山本由伸　春訓遭韓國金慧成開轟

WBC將對中華隊先發的山本由伸　春訓遭韓國金慧成開轟

除夕全家忘帶鑰匙　把貓丟進家裡「5分鐘後門開了」

熱門新聞

韓媒不爽了？王牌4人缺席又添傷兵　點名台媒「幸災樂禍」引熱議

「超帥狼犬」突參賽冬奧越野滑雪　一路衝到終點！全場驚呼

WBC回顧／09輸中國、17兵敗韓國　中華隊走過徵召不順陣痛期

瞄準隊史首度3連霸　道奇讓塔克、迪亞茲當眾講「為何來」

WBC回顧／日本強投血脈松坂到大谷　2026山本由伸挑戰投手獎？

紅雀還有震撼彈？名記點名洋基「火星人」　交易可能性浮現

讀者回應

﻿

熱門新聞

1韓媒點名台媒「幸災樂禍」引熱議

2哈士奇誤闖冬奧越野滑雪賽道　場邊觀眾驚呼連連

3徵召不順09輸中國、17兵敗韓國　

4道奇讓塔克、迪亞茲當眾講為何來

5松坂到大谷　山本由伸WBC投手獎？

最新新聞

1WBC回顧／中華隊逆勢挺進經典賽正賽

2大聯盟盤點WBC關鍵球員　徐若熙入列

3WBC回顧中華隊附加賽復仇西班牙

4哈士奇誤闖冬奧越野滑雪賽道　場邊觀眾驚呼連連

5徵召不順09輸中國、17兵敗韓國　

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

傳奇謝幕！回首30年網壇歲月　詹詠然：犧牲很多但不後悔

球后詹詠然開箱榮譽榜　14歲澳網金盃救全家

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

台中東亞青運主辦權確定取消　市長林佳龍：這是粗暴的行為

【總統遭波及】賴清德參拜慘遭吐一身　主委染諾羅摀嘴擋不住

【好運汪汪來】選愛犬踩過刮刮樂　「中100萬」他激動跪地

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

【超扯行徑】除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包大馬路

【劇烈抖動掀議】鄭麗文祈福紅繩狂抖4次　唸到16字「這一幕抖最兇」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366