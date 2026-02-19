大聯盟官網盤點WBC各隊關鍵球員　台灣火球男徐若熙入列！

▲徐若熙 。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）開打進入倒數兩週，來自全球的20支勁旅將於台灣時間3月5日正式點燃戰火，首戰由澳洲對上台灣。大聯盟官網賽前盤點各隊可能左右戰局的關鍵人物，中華隊方面點名效力日職福岡軟銀鷹「火球男」徐若熙，備受關注。

各隊備戰逐漸白熱化之際，大聯盟官網特別盤點各國「隱形關鍵球員」，認為這些未必最具名氣、卻可能成為勝負分水嶺的人物，將深深影響本屆經典賽走向。

中華隊：徐若熙成投手群隱形王牌

大聯盟官網撰文指出，徐若熙過去在中職就被視為聯盟頂尖火球男之一，去年資格賽中，以接近160公里的速球搭配犀利滑球大放異彩，3又2/3局狂飆5次三振，成功吸引多支大聯盟球隊關注，最終選擇加盟日職福岡軟銀鷹。

本屆經典賽，中華隊肩負2024年12強冠軍的衛冕壓力，力拚隊史僅有的第2次分組賽晉級。投手群將由響尾蛇體系新秀林昱珉領軍，他正是12強冠軍戰的勝投投手，另有林維恩、陳柏毓等大聯盟潛力新秀。不過，就「純球威」而言，大聯盟官網表示，徐若熙可能是這群投手中最出色的一位。

▲近藤健介。（圖／記者黃克翔攝）

日本：近藤健介撐起豪華打線關鍵齒輪

日本隊的關鍵人物，則是同樣效力軟銀的外野手近藤健介。相較於大谷翔平、山本由伸等世界級球星，近藤或許較少成為鎂光燈焦點，但他在2023年經典賽的重要性早已獲得驗證。

該屆賽事中，近藤在除長打火力外的多項表現幾乎可與大谷比肩，敲出9支安打（與隊內第2多並列）、選到8次保送（同為第2多），並擊出4支二壘安打（與大谷並列全隊最多）。

以大聯盟標準來看，身高173公分、體重約86公斤的近藤屬於「嬌小型」球員，但他在日職生涯累積打擊率／上壘率／長打率為 .307／.417／.456，無論任何情境都能提供高品質打席，成功拉長日本隊原本就相當豪華的打線。

韓國：「肌肉男」安賢民成新世代重砲

韓國隊陣中雖有李政厚、金慧成，以及前大聯盟投手柳賢振等知名球星，真正被點名的關鍵人物是年僅22歲的外野手安賢民。

以驚人肌肉線條著稱的安賢民，被外界拿來與大聯盟球星楚奧特（Mike Trout）相比，並獲得「肌肉男」綽號。上季他在韓職KT巫師隊繳出打擊率 .334、上壘率 .448、長打率 .570 的亮眼成績，482個打席中轟出22支全壘打，已成功站穩右外野先發位置，被視為韓國隊新世代火力核心。

美國：小惠特升格核心戰力

美國隊方面，關鍵人物是皇家內野手小惠特（Bobby Witt Jr.），上一屆經典賽時，他僅23歲，在美國隊只獲得2個打席；如今三年過去，小惠特已連續入選明星賽，並囊括銀棒獎與金手套獎，地位大幅提升。

小惠特惠特去年繳出 +20 的FRV（Fielding Run Value，評估球員綜合防守能力）是所有內野手中最高，對於投手群換血後的美國隊而言格外重要。他兼具長打、打擊率與速度的全能特質，被看好成為站在賈吉（Aaron Judge）、舒瓦柏（Kyle Schwarber）等重砲前方的理想開路先鋒。

▲皇家小惠特（Bobby Witt Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）