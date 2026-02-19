WBC回顧／差點翻船！中華隊附加賽復仇西班牙　驚險搶正賽門票

▲▼第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／綜合報導

第6屆世界棒球經典賽（WBC）即將開打，回頭看中華隊能夠站上2026正賽舞台，關鍵就在2025年2月台北大巨蛋舉行的WBCQ；中華隊當時先在首戰遭西班牙震撼痛擊，接著又被尼加拉瓜完封，資格一度瀕臨「翻船」邊緣，所幸最終在附加賽頂住滿場壓力，以6比3擊敗西班牙完成復仇，才驚險搶下晉級門票、搭上經典賽末班車。

首戰大巨蛋瞬間安靜 西班牙第5局海灌6分「12比5震撼開局」

資格賽開打首日（2月21日），中華隊在台北大巨蛋迎戰西班牙，現場湧入超過3.5萬名球迷，原本期待主場開紅盤，卻被西班牙打線打到「一片沉寂」；西班牙在第5局攻下6分，最終以12比5擊敗地主中華隊，直接把晉級路線拉進高壓模式。

該場比賽西班牙先發投手是曾在中職出賽、也曾在2023年經典賽代表古巴對上中華隊的雷瓦（Elian Leyva）；中華隊則推出右投側投陳宇宏先發。

不能再輸！隔天9比1擊退南非續命

首戰吞敗後，中華隊隔天（2月22日）面對南非已無退路，必須贏球才能保住晉級希望，當時中華隊先發沙子宸穩定壓制南非攻勢，牛棚也由陳柏毓等人接手穩住局面；比賽後段中華隊持續攻擊，最終大幅領先結束比賽，這一勝不僅止住首戰敗仗，也讓中華隊重新掌握晉級節奏。

關鍵轉折：循環賽最後一戰0比6遭尼加拉瓜完封 晉級「拖進附加賽」

不過中華隊在循環賽最後一戰又遭遇重挫，以0比6遭尼加拉瓜完封；循環賽結束後，尼加拉瓜以3勝0敗排名分組第一，直接取得正賽資格、西班牙2勝1敗居第2、中華隊1勝2敗排第3、南非0勝3敗第4，因此中華隊必須在附加賽再戰西班牙，勝者才能搭上2026經典賽正賽末班車。

2月25日附加賽「再戰西班牙」 6比3復仇鎖門票：兩次短打逼出致命失誤成勝負分水嶺

生死戰再遇西班牙，MLB官方當時形容「差點發生難以想像的事情」，世界排名靠前、又握有主場優勢的中華隊，幾乎在資格賽翻船。

這場附加賽打得極其拉鋸。真正的分水嶺出現在6局上半，當時中華隊僅以3比2領先，西班牙三壘手恩卡納西昂（Wander Encarnacion）在處理短打時發生傳球失誤，直接奉送1分。

接著下一棒幾乎同樣劇本再演一次，短打再點、恩卡納西昂再傳歪又掉1分，讓中華隊把領先擴大並穩住戰局，恩卡納西昂當下情緒潰堤落淚，成為全場最揪心畫面之一。

隨後第7局西班牙一度攻佔滿壘、只差一棒就能翻盤，當時年僅19歲的旅日投手孫易磊連飆2K拆彈，硬是把危機壓下來。

最終中華隊以6比3擊敗西班牙，正式搶下晉級2026經典賽正賽資格。