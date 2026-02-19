運動雲

>

WBC回顧／差點翻船！中華隊附加賽復仇西班牙　驚險搶正賽門票

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

▲▼第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

第6屆世界棒球經典賽（WBC）即將開打，回頭看中華隊能夠站上2026正賽舞台，關鍵就在2025年2月台北大巨蛋舉行的WBCQ；中華隊當時先在首戰遭西班牙震撼痛擊，接著又被尼加拉瓜完封，資格一度瀕臨「翻船」邊緣，所幸最終在附加賽頂住滿場壓力，以6比3擊敗西班牙完成復仇，才驚險搶下晉級門票、搭上經典賽末班車。

首戰大巨蛋瞬間安靜　西班牙第5局海灌6分「12比5震撼開局」

[廣告]請繼續往下閱讀...

資格賽開打首日（2月21日），中華隊在台北大巨蛋迎戰西班牙，現場湧入超過3.5萬名球迷，原本期待主場開紅盤，卻被西班牙打線打到「一片沉寂」；西班牙在第5局攻下6分，最終以12比5擊敗地主中華隊，直接把晉級路線拉進高壓模式。

該場比賽西班牙先發投手是曾在中職出賽、也曾在2023年經典賽代表古巴對上中華隊的雷瓦（Elian Leyva）；中華隊則推出右投側投陳宇宏先發。

不能再輸！隔天9比1擊退南非續命

首戰吞敗後，中華隊隔天（2月22日）面對南非已無退路，必須贏球才能保住晉級希望，當時中華隊先發沙子宸穩定壓制南非攻勢，牛棚也由陳柏毓等人接手穩住局面；比賽後段中華隊持續攻擊，最終大幅領先結束比賽，這一勝不僅止住首戰敗仗，也讓中華隊重新掌握晉級節奏。

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

關鍵轉折：循環賽最後一戰0比6遭尼加拉瓜完封　晉級「拖進附加賽」

不過中華隊在循環賽最後一戰又遭遇重挫，以0比6遭尼加拉瓜完封；循環賽結束後，尼加拉瓜以3勝0敗排名分組第一，直接取得正賽資格、西班牙2勝1敗居第2、中華隊1勝2敗排第3、南非0勝3敗第4，因此中華隊必須在附加賽再戰西班牙，勝者才能搭上2026經典賽正賽末班車。

2月25日附加賽「再戰西班牙」　6比3復仇鎖門票：兩次短打逼出致命失誤成勝負分水嶺

生死戰再遇西班牙，MLB官方當時形容「差點發生難以想像的事情」，世界排名靠前、又握有主場優勢的中華隊，幾乎在資格賽翻船。

這場附加賽打得極其拉鋸。真正的分水嶺出現在6局上半，當時中華隊僅以3比2領先，西班牙三壘手恩卡納西昂（Wander Encarnacion）在處理短打時發生傳球失誤，直接奉送1分。

接著下一棒幾乎同樣劇本再演一次，短打再點、恩卡納西昂再傳歪又掉1分，讓中華隊把領先擴大並穩住戰局，恩卡納西昂當下情緒潰堤落淚，成為全場最揪心畫面之一。

隨後第7局西班牙一度攻佔滿壘、只差一棒就能翻盤，當時年僅19歲的旅日投手孫易磊連飆2K拆彈，硬是把危機壓下來。

最終中華隊以6比3擊敗西班牙，正式搶下晉級2026經典賽正賽資格。

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

韓媒不爽了？王牌4人缺席又添傷兵　點名台媒「幸災樂禍」引熱議

韓媒不爽了？王牌4人缺席又添傷兵　點名台媒「幸災樂禍」引熱議

「超帥狼犬」突參賽冬奧越野滑雪　一路衝到終點！全場驚呼

「超帥狼犬」突參賽冬奧越野滑雪　一路衝到終點！全場驚呼

WBC回顧／09輸中國、17兵敗韓國　中華隊走過徵召不順陣痛期

WBC回顧／09輸中國、17兵敗韓國　中華隊走過徵召不順陣痛期

瞄準隊史首度3連霸　道奇讓塔克、迪亞茲當眾講「為何來」

瞄準隊史首度3連霸　道奇讓塔克、迪亞茲當眾講「為何來」

WBC回顧／日本強投血脈松坂到大谷　2026山本由伸挑戰投手獎？

WBC回顧／日本強投血脈松坂到大谷　2026山本由伸挑戰投手獎？

紅雀還有震撼彈？名記點名洋基「火星人」　交易可能性浮現

紅雀還有震撼彈？名記點名洋基「火星人」　交易可能性浮現

NBA重罰「擺爛」球隊　前獨行俠老闆庫班：先救票價太貴

NBA重罰「擺爛」球隊　前獨行俠老闆庫班：先救票價太貴

謝淑薇、O妹退賽！「台灣內戰」對決未上演　詹皓晴組合挺進8強

謝淑薇、O妹退賽！「台灣內戰」對決未上演　詹皓晴組合挺進8強

灰狼14天神操作！康利底薪回鍋　豪華稅省下6.28億台幣

灰狼14天神操作！康利底薪回鍋　豪華稅省下6.28億台幣

WBC將對中華隊先發的山本由伸　春訓遭韓國金慧成開轟

WBC將對中華隊先發的山本由伸　春訓遭韓國金慧成開轟

【太滑順了吧XD】奴才幫貓咪穿衣服　牠全程沒反抗超乖巧！

熱門新聞

韓媒不爽了？王牌4人缺席又添傷兵　點名台媒「幸災樂禍」引熱議

「超帥狼犬」突參賽冬奧越野滑雪　一路衝到終點！全場驚呼

WBC回顧／09輸中國、17兵敗韓國　中華隊走過徵召不順陣痛期

瞄準隊史首度3連霸　道奇讓塔克、迪亞茲當眾講「為何來」

WBC回顧／日本強投血脈松坂到大谷　2026山本由伸挑戰投手獎？

紅雀還有震撼彈？名記點名洋基「火星人」　交易可能性浮現

讀者回應

﻿

熱門新聞

1韓媒點名台媒「幸災樂禍」引熱議

2哈士奇誤闖冬奧越野滑雪賽道　場邊觀眾驚呼連連

3徵召不順09輸中國、17兵敗韓國　

4道奇讓塔克、迪亞茲當眾講為何來

5松坂到大谷　山本由伸WBC投手獎？

最新新聞

1WBC回顧／中華隊逆勢挺進經典賽正賽

2大聯盟盤點WBC關鍵球員　徐若熙入列

3WBC回顧中華隊附加賽復仇西班牙

4哈士奇誤闖冬奧越野滑雪賽道　場邊觀眾驚呼連連

5徵召不順09輸中國、17兵敗韓國　

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

傳奇謝幕！回首30年網壇歲月　詹詠然：犧牲很多但不後悔

球后詹詠然開箱榮譽榜　14歲澳網金盃救全家

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

台中東亞青運主辦權確定取消　市長林佳龍：這是粗暴的行為

【總統遭波及】賴清德參拜慘遭吐一身　主委染諾羅摀嘴擋不住

【好運汪汪來】選愛犬踩過刮刮樂　「中100萬」他激動跪地

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

【超扯行徑】除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包大馬路

【劇烈抖動掀議】鄭麗文祈福紅繩狂抖4次　唸到16字「這一幕抖最兇」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366