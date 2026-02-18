運動雲

瞄準隊史首度3連霸　道奇讓塔克、迪亞茲當眾講「為何來」

▲塔克（Kyle Tucker）與迪亞茲（Edwin Diaz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲迪亞茲（Edwin Diaz）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在首場官方訓練前安排一段特別橋段，請兩位新加盟球星塔克（Kyle Tucker）與迪亞茲（Edwin Diaz）站到全隊面前，親自說明選擇加入道奇的原因，也藉此向全隊再次傳遞球團核心價值。

塔克與迪亞茲在休賽季期間陸續加入道奇，目標直指隊史首次世界大賽3連霸，邁入執教道奇第11個球季的羅伯斯，特地要求兩人向新隊友發言。

羅伯斯表示：「我認為讓我們的球員從另一個角度聽到這些想法，是很有力量的，來自那些過去不在這裡的人。」

向來不擅長公開發言的塔克簡短致詞，而迪亞茲的弟弟Alexis Diaz去年曾效力道奇，對球隊留下深刻印象；羅伯斯透露，兩人的分享重點圍繞在球隊對細節的重視、場上的專業態度，以及球團如何照顧球員家屬。

在外界持續質疑道奇高額支出的背景下，球團也希望透過這樣的安排傳達訊息，成功並非單靠金錢堆砌；道奇高層認為，球隊之所以能夠長期稱霸，並不只是因為財力雄厚，更因為在各個環節都做到極致。

▲塔克（Kyle Tucker）與迪亞茲（Edwin Diaz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲塔克（Kyle Tucker）。（圖／達志影像／美聯社）

近日費城費城人強打哈波（Bryce Harper）與聖地牙哥教士明星三壘手馬查多（Manny Machado）也公開稱讚道奇，尤其哈波更直指球員養成體系是成功關鍵。

道奇棒球事務總裁佛里曼（Andrew Friedman）談到球隊長期願景時表示：「我認為我們其中一個最重要、最宏觀的目標，是成為一個理想的去處；最重要的是，讓我們自己的球員不想離開。」

「同時，也讓其他球隊的球員滿懷嚮往地想著，『喔，我想成為道奇的一員』，那就是我們的目標；因為我們相信，如果能夠留住優秀的自家球員，也能從其他球隊吸引優秀人才，這當然會幫助我們實現最終贏得世界大賽冠軍的目標。」

道奇2024年賽季前網羅大谷翔平、山本由伸與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）；2025年再迎來史奈爾（Blake Snell）、史考特（Tanner Scott）與佐佐木朗希，如今塔克與迪亞茲則成為備戰2026年的最新補強。

除了重磅補強，道奇也成功留住多名核心戰力，包括史密斯（Will Smith）、T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）、蒙西（Max Muncy）、E.赫南德茲（Enrique Hernandez）、艾德曼（Tommy Edman）、羅哈斯（Miguel Rojas）、崔南（Blake Treinen）與菲利普斯（Evan Phillips）等人，透過延長合約或自由市場簽約續留洛杉磯。

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球

【猝不及防背下來】腎又虛孩子醜...　古代時辰竟然可以這樣背

