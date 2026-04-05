「借」主場強勢封王　領航猿卡總：希望下次是來台中對決夢想家

▲領航猿主帥卡米諾斯喊話希望未來有機會對戰夢想家。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／綜合報導

由於原有主場桃園巨蛋進行整修，領航猿被迫「離家出走」，本周主場2連戰來到隸屬TPBL職籃福爾摩沙夢想家的主場「台中洲際迷你蛋」進行主場賽事。此戰領航猿也在末節上演大逆轉，以99比87擊敗台北富邦勇士，順利拿下本季例行賽第1名。賽後領航猿總教練卡米諾斯表示，「感謝台中市與夢想家，希望下次回到這裡是對戰夢想家。」

領航猿此戰只要贏球，就能拿下例行賽第1名，另外也將以頭號種子身分，晉級PLG年度總冠軍賽，並取得下賽季EASL東超聯賽參賽權。

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雖然前3節一路遭對手勇士壓制，但領航猿靠著阿提諾、伯朗雙洋將加持，加上此戰帶傷替補上陣的本土王牌「夜王」盧峻翔攻下23分，最終完成逆轉以12分之差贏球。領航猿除了確定拿下本季例行賽王座，也是連續3季都打入聯盟年度總冠軍賽。

昨日因背部不適高掛免戰牌，今天則替補出發攻下23分、3籃板、3助攻的盧峻翔表示，「上周自己都是進行恢復與個人訓練，比較沒有參與團隊練習，今天賽前也和卡總溝通，上場時間可能需要控制，不過此戰狀況還不錯，也很開心能夠這麼快融入大家。」

卡米諾斯也特別向夢想家總經理韓駿鎧、領隊陳立宗喊話致謝，並向夢想家主帥簡浩喊話，希望他的球隊一切順利。

另外，卡總也語出驚人表示，「希望下次回到台中，我們可以對決夢想家！」領航猿接下來將展開BCL亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽，本周四將飛往香港進行客場賽事，周六則將前進台北小巨蛋，參與「野獸」林志傑引退賽首戰。

▲領航猿完成連續3季挺進年度總冠軍賽壯舉。（圖／領航猿提供）