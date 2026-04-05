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陳晨威3安開轟猛打賞　桃猿止4連敗擊敗悍將

▲▼中職陳晨威。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中職陳晨威。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中職陳晨威。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／新北報導

樂天桃猿5日作客富邦悍將，適逢清明連假與林哲瑄引退賽，吸引11,201人進場。陳晨威單場3安猛打賞、包含一發全壘打，貢獻2打點，率隊以5比1獲勝，終止4連敗。

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桃猿首局兩出局後展開攻勢，陳晨威、林泓育、林智平接連敲安，先馳得點。

林哲瑄首度踏上打擊區時，曾效力悍將的桃猿先發投手艾菩樂也一同脫帽致意，球場響起熟悉應援聲。他隨後擊出穿越二、游防線的中外野滾地安打，並利用捕逸與滾地球推進至三壘，接著張育成敲出安打，助悍將攻下本場首分、追平比數。林哲瑄在2局上接殺一球後，在球迷歡呼聲中退場。

桃猿3局上再度發動攻勢，林子偉選到保送並靠短打推進，陳晨威適時安打超前比分。5局上馬傑森敲出二壘安打開啟攻勢，林子偉以高飛犧牲打再添1分；6局上陳晨威轟出本季第3轟，暫居全壘打王，將比分擴大至4比1。8局上成晉安打上壘後，林泓育再補上右外野二壘安打，追加保險分。

投手方面，艾菩樂主投6局被敲5安打，送出7次三振，失1分（非自責分），拿下轉戰桃猿後首勝。蘇俊璋未能解決打者後退場，隨後由王志煊、陳柏豪、陳冠宇接力登板，最終由朱承洋關門守成。

▲▼ 中職艾菩樂。（圖／記者李毓康攝）

▲中職艾菩樂。（圖／記者李毓康攝）

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