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台鋼連敬遠設局抓雙殺　張祐銘「沒什麼好怕的」成天母英雄

▲張祐銘。（圖／味全龍）

▲張祐銘。（圖／味全龍）

記者胡冠辰／天母報導

味全龍5日在天母主場迎戰台鋼雄鷹，9局下上演驚險對決，台鋼在連續敬遠後選擇抓張祐銘，最終張祐銘頂住高壓，選到關鍵的再見保送，幫助味全以2比1氣走台鋼；賽後他直言，其實前一刻就有料到對手的策略，當下就是不斷在心裡告訴自己「沒什麼好怕的」。

談到9局下滿壘、對手連續故意四壞後的關鍵打席，張祐銘透露，其實早在前幾棒打者時，就有預感到台鋼會選擇保送來抓他，「因為對方換上左投嘛，就有想到可能會對決我。」

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不過張祐銘強調，站上打擊區時並沒有想太多，更沒有設定要硬等保送，「想說如果進好球帶的話我就打，也沒有想要等；只是剛好都不是我想要打的球，而且對方投手可能壓力也比較大，投了一些壞球。」

▲張祐銘。（圖／味全龍）

儘管在此役前3個打席沒有建樹，但張祐銘並未因此氣餒；他表示雖然前幾次結果不好，但打擊的過程都有達到自己想像中的設定，因此第4次站上打擊區時，並沒有失去信心。

然而，面對職業生涯首次在9局下滿壘的致勝關頭上陣，他坦言內心還是會緊張，「這是我第一次在這種局面上場，但我就是對自己說不要怕，沒什麼好怕的。」

當最後一顆壞球進壘，確定選到再見保送的瞬間，張祐銘才真正鬆了一口氣；「就是確定真的是壞球，我才放下來那種壓力。」

回憶起那個定勝負的關鍵時刻，張祐銘展現出超乎預期的抗壓性，笑著說：「因為我相信對面的投手也很緊張，所以我就是在享受那個當下的感覺。」

關鍵字： 味全龍、中華職棒、天母棒球場、台鋼雄鷹、張祐銘

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