運動雲

>

郭郁政6局無失分好投！　葉總點名頂替「18號」空缺

▲郭郁政。（圖／味全龍）

▲郭郁政。（圖／味全龍）

記者胡冠辰／天母報導

味全龍5日在主場以2比1驚險擊退台鋼雄鷹，先發投手郭郁政主投6局無失分，完美壓制對手打線；賽後總教練葉君璋大讚郭郁政表現到位，並透露9局上面對魔鷹滿壘保送的當下盤算，直言下一棒王柏融同樣危險。

談到這場低比分的投手大戰，葉君璋賽後直呼刺激，「這種比賽就是看最後誰出的差錯比較少，贏的機率就比較高，因為雙方其實都打不到，到最後得分都有點幸運。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭郁政頂上「18號」空缺　先發中繼兩相宜

郭郁政去年整季以後援為主，今年重返先發輪值且表現亮眼；葉總直言，這項調度與陣中王牌徐若熙缺陣有關，「因為去年有18號（徐若熙）啊，今年沒有18號嘛，所以他的機會就比較多一點。」

葉總進一步評價郭郁政的定位：「他兩邊都可以，因為控球算不錯，變化球什麼都蠻準的，對教練團來講比較好；只是他先發的話，體力還要再加油一點點，不過他今天表現真的是很好。」

9局滿壘保送魔鷹？葉總：對決王柏融也很危險

比賽進入第9局，終結者林凱威遭遇亂流，在兩出局滿壘的情況下控球不穩保送重砲魔鷹，奉送台鋼追平分。

對此，葉君璋透露了當下想法：「那時候其實想說，應該可以直接保送就拚守備，後面還有機會，啊不過剛好就真的還是保送了。」

葉總坦言，就算避開魔鷹，下一棒的「台鋼大王」同樣棘手，「從這幾天看起來，王柏融狀況其實是好的，那時候也想說如果王柏融打，應該也是會很危險；不過好險最後結果對我們來講是有利的。」

點名三土投扛輪值　減輕單一投手負擔

針對未來的先發輪值安排，葉總表示將視選手表現而定，除了郭郁政，他也點名曹祐齊與曾仁和，「曾仁和的狀況也慢慢變不錯，我覺得他也是很有機會。」

葉總強調，球隊目前的策略是透過輪替來分攤局數，「因為去年一整季，他們土投沒有一個人是可以投100多局的，所以3個下去輪，我覺得對我們是好的。」

關鍵字： 味全龍、中華職棒、天母棒球場、台鋼雄鷹、郭郁政

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

陳晨威開季6戰3轟曝攻擊心態　看林哲瑄引退賽敲安：其實還能打

陳晨威開季6戰3轟曝攻擊心態　看林哲瑄引退賽敲安：其實還能打

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

獅子軍3轟震撼洲際！ 統一9比4痛打兄弟奪3連勝

獅子軍3轟震撼洲際！ 統一9比4痛打兄弟奪3連勝

劉承佑砸7千買爆引退周邊！被林哲瑄唸要投資自己買「0050」

劉承佑砸7千買爆引退周邊！被林哲瑄唸要投資自己買「0050」

【摩西分海】巷口被逆向等紅燈的機車占滿 只好使用手勢

熱門新聞

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

陳晨威開季6戰3轟曝攻擊心態　看林哲瑄引退賽敲安：其實還能打

讀者回應

﻿

熱門新聞

1桌球世界盃　中國王楚欽大逆轉封王

2大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛

3佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺

4前NBA矮湯見證　　東泰、陽明稱王封后

5林哲瑄借用范國宸球棒完美謝幕

最新新聞

1佐佐木朗希曾把自己關進殼裡

2天使楚奧特左手遭砸腫退場

3千賀滉大前2戰飆16K

4洋基雨戰後牛棚8局失守遭馬林魚逆轉

5旗子哥弗拉格轟46分　撂倒湖人與詹皇

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【珠珠寶貝回歸！】李珠珢展現火辣身材　性感熱舞超有魅力！

【被裁判耽誤的啦啦隊？】棒球主審「完美對拍」神同步應援舞網友笑翻

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

悍將5本柱合體！李珠珢曝女孩練到半夜　朴星垠喊緊張卻被讚專業

【中華隊太棒啦！】一起集氣→贏球歡呼 全場熱血沸騰感動到跟旁人相擁

【你看牠啦】水牛跑泥巴地狂奔 夥伴在一旁看傻眼

【原來是膽小鬼】狐獴看電視突見動物大軍！嚇得趕緊倒退躲進被子裡XD

昆凌亮相周杰倫演唱會　阿KEN趁劉畊宏唱歌上廁所

【最可愛的巧遇】巧遇台灣長鬃山羊！定格嚼草表情超呆萌XD

【摩西分海】巷口被逆向等紅燈的機車占滿 只好使用手勢
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366