郭郁政6局無失分好投！　葉總點名頂替「18號」空缺

▲郭郁政。（圖／味全龍）

記者胡冠辰／天母報導

味全龍5日在主場以2比1驚險擊退台鋼雄鷹，先發投手郭郁政主投6局無失分，完美壓制對手打線；賽後總教練葉君璋大讚郭郁政表現到位，並透露9局上面對魔鷹滿壘保送的當下盤算，直言下一棒王柏融同樣危險。

談到這場低比分的投手大戰，葉君璋賽後直呼刺激，「這種比賽就是看最後誰出的差錯比較少，贏的機率就比較高，因為雙方其實都打不到，到最後得分都有點幸運。」

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郭郁政頂上「18號」空缺 先發中繼兩相宜

郭郁政去年整季以後援為主，今年重返先發輪值且表現亮眼；葉總直言，這項調度與陣中王牌徐若熙缺陣有關，「因為去年有18號（徐若熙）啊，今年沒有18號嘛，所以他的機會就比較多一點。」

葉總進一步評價郭郁政的定位：「他兩邊都可以，因為控球算不錯，變化球什麼都蠻準的，對教練團來講比較好；只是他先發的話，體力還要再加油一點點，不過他今天表現真的是很好。」

9局滿壘保送魔鷹？葉總：對決王柏融也很危險

比賽進入第9局，終結者林凱威遭遇亂流，在兩出局滿壘的情況下控球不穩保送重砲魔鷹，奉送台鋼追平分。

對此，葉君璋透露了當下想法：「那時候其實想說，應該可以直接保送就拚守備，後面還有機會，啊不過剛好就真的還是保送了。」

葉總坦言，就算避開魔鷹，下一棒的「台鋼大王」同樣棘手，「從這幾天看起來，王柏融狀況其實是好的，那時候也想說如果王柏融打，應該也是會很危險；不過好險最後結果對我們來講是有利的。」

點名三土投扛輪值 減輕單一投手負擔

針對未來的先發輪值安排，葉總表示將視選手表現而定，除了郭郁政，他也點名曹祐齊與曾仁和，「曾仁和的狀況也慢慢變不錯，我覺得他也是很有機會。」

葉總強調，球隊目前的策略是透過輪替來分攤局數，「因為去年一整季，他們土投沒有一個人是可以投100多局的，所以3個下去輪，我覺得對我們是好的。」