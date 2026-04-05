陳晨威開季6戰3轟曝攻擊心態　看林哲瑄引退賽敲安：其實還能打

▲中職陳晨威。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／新北報導

樂天桃猿5日對戰富邦悍將，陳晨威單場猛打賞並轟出本季第3發全壘打，開季6場就累積3轟，長打火力引發關注。不過他賽後強調，「全壘打不是我刻意去追求的。」

陳晨威表示，近期表現並非意外，而是來自擊球內容與節奏的調整，「我覺得自己有把設定的東西做到，包含擊球內容、節奏都有掌握住。只要設定好、減少失誤，全壘打自然就會出現。」他坦言並沒有特別去想長打數據，而是專注於每一個打席的品質。

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適逢林哲瑄引退賽，陳晨威也特別向這位學長致意，「大家對他的印象，守備一定是最突出的。」他認為林哲瑄在外野的判斷與第一步反應都值得學習，「不管是守備範圍還是追球第一拍，都很值得學習。」

陳晨威也直言，看到林哲瑄此戰仍能敲出安打、展現跑動能力，「其實會覺得他還不需要退下來，感覺還是可以在職棒場上生存的學長。」他同時祝福對方完成球員生涯，「恭喜他完成了很多輝煌時刻，也希望他轉任教練後，能把好的東西傳承給年輕球員。」

過去兩季都與安打王擦身而過，陳晨威今年調整心態，「前兩年都是第二名，今年不想刻意去追求獎項，避免讓自己變得急躁。」他表示會按部就班打好每場比賽，「只要穩定出賽、把握機會，競爭獎項也不是不可能。」