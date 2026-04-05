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林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將5日為林哲瑄舉辦引退賽，他首打席就敲出安打，為生涯最後一戰留下亮點。賽後他透露，賽前還特地與「打擊教練」高國輝討論是否要攻擊第一球，最後照教練指示耐心應對，反而收到好結果。

▲▼林哲瑄球員生涯最終戰。（圖／記者李毓康攝）

▲▼林哲瑄球員生涯最終戰。（圖／記者李毓康攝）

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林哲瑄笑說，「我本來很怕打不到球，還問能不能打第一顆，他說不行。」他以球員身份「乖乖聽話」，一路纏鬥到滿球數後敲出安打，也讓他自己都感到意外，「其實最近只有稍微練一下維持手感，順其自然，說實在我也滿吃驚可以打到球，還能安打。」

▲▼林哲瑄球員生涯最終戰。（圖／記者李毓康攝）

林哲瑄最後一打席以安打劃下句點，他這是他在中職生涯第772支安打，他提到，「我拿范國宸的棒子打安打，因為大聯盟首安也是拿別人的球棒，今天也照作看看，拿其他人球棒打看看，還好有安打，太棒了！」

完成守備心願後，林哲瑄在2局上接殺飛球，教練團隨即安排他退場，接受全場球迷掌聲。他談到當下心情，「就是很不捨這個球場，但我能做的就是盡全力獻給棒球。我覺得今天算是一個很完美的結局。」即便球隊最終吞敗，他仍認為，「自己已經做到能控制的部分，這樣就很完美。」

▲▼林哲瑄球員生涯最終戰。（圖／記者李毓康攝）

▲▼林哲瑄球員生涯最終戰。（圖／記者李毓康攝）

▲▼林哲瑄球員生涯最終戰。（圖／記者李毓康攝）

身兼教練角色的他，也強調希望以身作則，「就是把拚戰精神傳承下去。」退場時，他與外野學弟一一擁抱，期許大家延續這份態度，在場上持續拚戰。

不過回到休息室途中，他也感受到身體狀況，「春訓時的鼠蹊部拉傷還是有一點感覺，另一邊好像也有點不適。」即使如此，他仍完成最後一戰，為生涯畫下句點。

林哲瑄的引退儀式將於6日賽後舉行，他透露致詞內容已準備得差不多，仍會再稍作調整。被問到是否會落淚，他笑說，「希望不要哭，但如果真的哭了，就請（范國宸）來幫我講幾句，緩和一下情緒。」他也強調，無論如何都想把想說的話講完，「我會盡量忍住。」

▲ 林哲瑄球員生涯最終戰。（圖／記者李毓康攝）

▲ 林哲瑄球員生涯最終戰。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 林哲瑄富邦悍將引退賽中職安打影音

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