郭郁政威風6局才破功　奪MVP後坐小車繞場：比投球還緊張

▲郭郁政。（圖／味全龍）



記者胡冠辰／天母報導

味全龍先發投手郭郁政5日迎來本季首場登板，面對台鋼雄鷹繳出6局僅被敲1安、68球無失分的優質先發；雖然最終無關勝敗，但完美壓制對手的表現仍讓他獲選單場MVP，賽後更成為今年球隊第一位坐上專屬小車繞場的球員。

回顧去年賽季，郭郁政出賽29場中有28場是從牛棚出發（自責分率4.66），直到季末才重拾先發身份；隨著陣中王牌徐若熙轉戰NPB軟銀後，教練團也重新調整了他的定位。

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此役郭郁政前5局威風八面，沒讓台鋼打者越雷池一步；他表示，今天賽前並沒有特別設定要投幾局，而是以85球為目標去調配。

有趣的是，他對自己有機會締造無安打比賽渾然不知，郭郁政笑說，當下只專注在跟打者對決，沒有特別去注意安打數，直到6局上1出局後被曾昱磬敲出全場首安，聽見休息室傳來巨大的反應聲，他才恍然大悟：「哦，好像被打安打了。」

相較於後援，郭郁政坦言自己還是比較喜歡先發的角色，他也分享了去年的低潮期，當時因為體重掉得太快，導致球速與投球威力雙雙下滑，讓他一度感到相當茫然。

所幸總教練葉君璋及時給予提點，告訴他減重不能操之過急，必須「把肌肉吃回來」；經過調整後球速就順利回升，也讓他越投越有自信。

郭郁政前一次以先發身份拿下勝投並獲選MVP，已經要追溯到2024年，對於今晚再度站上頒獎台，他感性表示，充分感受到了球迷滿滿的熱情，會繼續努力準備下一場先發。

值得一提的是，郭郁政賽後獲得了「坐小車繞場」的特殊待遇，成為今年球隊第一人；談到這項初體驗，他笑稱很有在日本職棒打球的感覺，但也忍不住吐嘈自己：「其實很緊張，比投球還要緊張。」