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「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

▲湯瑪斯、陽明高中、東泰高中紀伍柏俊。（圖／展逸提供）

▲「地表最強175」前NBA球星湯瑪斯，與奪得MVP的東泰高中紀伍柏俊、陽明高中蘇衡合影。（圖／展逸提供）

記者杜奕君／綜合報導

首屆「NBA 未來之星邀請賽（NBA Rising Stars Invitational）」台灣分區選拔賽決賽5日於新北市板橋體育館進行最終決戰，女子組賽事陽明高中鏖戰至最後一秒，艱辛地以91比88擊敗北一女中勇奪后冠；男子組則是東泰高中毫無懸念地一路大比分領先，最終以95比80擊敗南湖高中成功登頂，報了在HBL遭到南湖下剋上淘汰的一箭之仇。兩支隊伍將在六月攜手前進新加坡，對決亞太各區晉級的強敵們，爭取至高無上的冠軍榮耀。

今日首場比賽女子組冠軍戰，重新上演了今年HBL女子組冠軍戰戲碼，由陽明高中對陣北一女中，雙方在前三節都互有領先，但誰也無法鞏固領先優勢，直至第四節北一女中靠著一波三分彈攻勢，將比分拉開至86比74，一口氣將領先擴大到12分。

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▲湯瑪斯、陽明高中、東泰高中紀伍柏俊。（圖／展逸提供）

▲泰高中紀伍柏俊拿下本屆男子組MVP。（圖／展逸提供）

但第四節後半陽明高中一夕回魂，接連幾顆三分球將差距縮短至3分差，終場前倒數一分鐘內靠著一波中距離得手，以及一記超前上籃取得一分領先，最後三秒內北一犯規戰術讓陽明兩罰俱中，陽明以91比88安全領先，北一最後一擊失手，就將比數定格於此，陽明高中順利延續HBL封后氣勢，成功取得新加坡總冠軍賽門票。

男子組冠軍戰，東泰高中與南湖高中狹路相逢，東泰亟欲打敗南湖以雪HBL四強賽的前恥，一開賽便精銳盡出拉出一波12:4的攻勢，而且東泰並未因此降低防守強度，不斷在防守端施壓南湖而且在禁區內擁有完全的籃板宰制力。

第二節結束便取得56比28的倍數領先優勢。第三節下半南湖靠著幾波快打戰術強攻籃下得手，將分差縮小至13分，但無奈東泰前期優勢過於巨大，外加上三分命中率以及籃板的持續領先，最終東泰高中完成甜蜜復仇，以95比80取得晉級新加坡總冠軍賽資格。

▲湯瑪斯、陽明高中、東泰高中紀伍柏俊。（圖／展逸提供）

▲女子組冠軍陽明高中。（圖／展逸提供）

賽後由湯瑪斯（Isaiah Thomas）頒贈男、女子組MVP獎項予東泰高中紀伍柏俊、陽明高中蘇衡，隨後由緯來體育台台長文大培、NBA 台港澳總監陸潔瑩頒贈冠軍錦旗以及機票製作物予東泰高中、陽明高中全體隊員，也預祝兩隊在六月份舉行的新加坡總冠軍賽能夠旗開得勝。

緯來原創選秀節目《宇宙啦啦隊》的隊員們與鳳凰城太陽隊啦啦隊在今天賽場上聯合演出，更是場上一大亮點，兩隊也持續在現場為所有選手以及球迷帶來最青春洋溢的活力表演，送出許多精美紀念小物與最甜美的微笑給觀眾。

緊接著頒獎典禮後由9m88率先登場獻唱，感性且充滿靈魂的柔和曲風，與隨後登台的婁峻碩充滿節奏感的輕快饒舌曲風，帶給觀眾最完美的聽覺饗宴，也為今天這場盛會畫下完美的句點。

▲湯瑪斯、陽明高中、東泰高中紀伍柏俊。（圖／展逸提供）

▲《宇宙啦啦隊》的隊員們與鳳凰城太陽隊啦啦隊在今天賽場上聯合演出。（圖／展逸提供）

關鍵字： NBA湯瑪斯矮湯地表最強175東泰陽明HBLNBA未來之星賽

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