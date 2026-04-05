中壢主場連9戰滿座　雲豹曹薰襄粉碎前東家戰神季後賽晉級希望

▲雲豹曹薰襄粉碎前東家戰神晉級季後賽最後希望。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

本季最後一次在中壢主場出賽，桃園台啤永豐雲豹除了締造連9戰主場滿座紀錄，球隊3名洋將克羅馬、麥卡洛以及米勒合計轟下69分、26籃板、14助攻，加上曹薰襄對上前東家貢獻10分、3助攻，雲豹最終以107比96撂倒台北台新戰神，也粉碎了戰神本季晉級季後賽的最終希望。

昨天主場擊敗高雄全家海神，讓海神成為本季首支出局無緣季後賽球隊後，雲豹今天主場迎戰戰神，由於特攻連兩天主場都順利贏球，此戰戰神只要輸球，就將成為本季第2支無緣季後賽球隊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

開賽戰神打來相當出色，威力斯單節進帳10分，主控丁聖儒與梅克也都有8分進帳，讓戰神首節打完以34比29領先。

但次節雲豹板凳暴徒麥卡洛、曹薰襄連續搶分建功，讓球隊逆轉超前，隨後戰神鋒線悍將威力斯僅打兩分鐘不到就傷退，也讓戰神攻守節奏大亂，雲豹半場打完逆轉以59比51領先。

下半場開打後，戰神雖然本土與洋將串聯追分，但雲豹也由米勒與莊博元替球隊穩住領先優勢。末節雲豹王牌主控高錦瑋又找回外線投射準星，讓球隊最終以11分之差取勝。

雲豹全場以克羅馬拿下26分、7籃板、7助攻、2抄截、2阻攻最佳，麥卡洛22分、10籃板、3抄截，米勒21分、9籃板、6助攻、2阻攻，曹薰襄10分、3助攻。

戰神此戰有6人得分達雙位數，以梅克29分、17籃板、4助攻最佳，丁聖儒13分、4籃板、6助攻，錢肯尼11分、2籃板、5助攻。

雲豹總教練羅德爾表示，「曹薰襄今天打的非常好，我不需要給他多餘指示，並且很信任他在場上的個人決定，尤其在連2天出賽情況下，板凳球員需要跳出來幫助球隊。」

對於自己今天的積極出手，曹薰襄笑說，「應該跟我媽媽有關係，因為周三的時候我們去掃墓，很少看球的媽媽突然問我：『我之前看比賽，你怎麼都不出手？』這才讓我想起，我一直都想太多，因為我是替補，上場就覺得自己的任務就是要讓球動起來，但其實我可以進攻、可以衝籃，所以這兩天我試著保持侵略性、並且多出手。」

不過曹薰襄表示，自己今天沒有想太多，除了保持侵略性外，教練給我很大信心、也相信我做的決策，我就是保持能量，希望在連2天的賽事中能幫助到球隊。

今天攻下22分抓10籃板的麥卡洛也是球隊獲勝功臣之一，他說，「很開心我能回到場上比賽，這場比賽我們打得非常好、一直互相幫忙，能贏得這兩場勝利非常棒。」

▲克羅馬強勢爆扣美技令戰神難以招架。（圖／TPBL職籃提供）