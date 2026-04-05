創隊以來最差一戰　國王洪志善怒批：主力態度該檢討

▲國王慘敗給特攻，賽後代理主帥批主力態度該檢討。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

全場最多一度落後達32分之多，新北國王在5日對上新北中信特攻之戰，最終以78比98慘敗。賽後國王代理總教練洪志善直言，此戰是建隊以來最差的一場比賽，球員尤其是主力陣容，該好好檢討自己的態度。

本季前4次「新北內戰」交手，國王就吞下3敗，今日對上特攻更是開賽就一路挨打，第3節更在對手砍將「黑豹」阿巴西連續兩次快攻爆扣，特攻一度手握多達32分領先，也奠定最終20分大勝結果。

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賽後國王主帥洪志善表示，「球員需要先檢討自己的態度，尤其是主力球員，如果主力陣容再這樣打，我就繼續讓板凳球員打，反正一定有挑戰賽可以參加。」

洪志善也直言，「比賽內容很多都是『低級失誤』，這不是職業球員該出現的事，教練團該檢討，但球員自己也該好好檢討。」另外，洪志善也直言，此戰應該是球隊建隊以來最差的一場比賽。

國王此戰以杰倫拿下25分、10籃板、4助攻，沃許本15分、12籃板、2抄截，本土球員則僅有熊祥泰拿下雙位數的13分。

國王輸球後，戰績16勝15敗與特攻相同，但由於對戰成績居於劣勢，戰績滑落至聯盟第5位，特攻則上升一名來到第4位。

▲國王此戰一路挨打不敵特攻。（圖／TPBL提供）