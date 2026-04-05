運動雲

>

獅子軍3轟震撼洲際！ 統一9比4痛打兄弟奪3連勝

▲獅帝芬 。（圖／統一獅）

▲獅帝芬 。（圖／統一獅）

記者胡冠辰／綜合報導

中華職棒例行賽今（5日）於洲際棒球場上演「獅象大戰」，統一獅全場展現強大長打火力，全場狂掃3發全壘打，包括8局上田子杰與邱智呈的「背靠背」全壘打奠定勝基；儘管中信兄弟一度在4局下反超比分，但獅隊隨即在5局灌進4分大局奪回領先，終場統一獅就以9比4擊敗中信兄弟，收下近期3連勝。

比賽首局，統一獅朱迦恩隨即展現怪力，從兄弟先發投手黎克手中轟出陽春砲，幫助獅隊1比0領先；2局上，陳聖平在兩出局後擊出帶有打點的內野安打，將比分改寫為2比0。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中信兄弟則在4局下發起反攻，陳俊秀、曾頌恩連續安打，黃韋盛擊出二壘安打追回1分；隨後宋晟睿高飛犧牲打追平比數，岳東華再補上內野安打，兄弟單局攻下3分，以3比2首度反超。

然而兄弟領先並未維持太久，5局上黎克遭遇亂流，獅隊串連安打追平比數；兄弟更換投手伍立辰救援，卻連續投出四壞球保送「擠出」分；隨後潘磊擊出帶有打點安打，許哲晏再補上高飛犧牲打，統一獅單局灌進4分，以6比3奪回優勢。

8局上統一獅攻勢再起，田子杰先從王凱程手中轟出兩分砲，隨後邱智呈補上「背靠背」陽春彈，單局兩發全壘打將比分拉開至9比4，徹底粉碎黃衫軍的反擊希望。

統一獅牛棚表現今天稱職，劉予承、辛俊昇、黃竣彥、髙塩將樹及高偉強聯手出擊，保住球隊勝果。

關鍵字： 中信兄弟、中華職棒、統一獅、棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

陳晨威開季6戰3轟曝攻擊心態　看林哲瑄引退賽敲安：其實還能打

陳晨威開季6戰3轟曝攻擊心態　看林哲瑄引退賽敲安：其實還能打

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

獅子軍3轟震撼洲際！ 統一9比4痛打兄弟奪3連勝

獅子軍3轟震撼洲際！ 統一9比4痛打兄弟奪3連勝

劉承佑砸7千買爆引退周邊！被林哲瑄唸要投資自己買「0050」

劉承佑砸7千買爆引退周邊！被林哲瑄唸要投資自己買「0050」

【最可愛的巧遇】巧遇台灣長鬃山羊！定格嚼草表情超呆萌XD

熱門新聞

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

陳晨威開季6戰3轟曝攻擊心態　看林哲瑄引退賽敲安：其實還能打

讀者回應

﻿

熱門新聞

1桌球世界盃　中國王楚欽大逆轉封王

2大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛

3佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺

4前NBA矮湯見證　　東泰、陽明稱王封后

5林哲瑄借用范國宸球棒完美謝幕

最新新聞

1佐佐木朗希曾把自己關進殼裡

2天使楚奧特左手遭砸腫退場

3千賀滉大前2戰飆16K

4洋基雨戰後牛棚8局失守遭馬林魚逆轉

5旗子哥弗拉格轟46分　撂倒湖人與詹皇

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【珠珠寶貝回歸！】李珠珢展現火辣身材　性感熱舞超有魅力！

【被裁判耽誤的啦啦隊？】棒球主審「完美對拍」神同步應援舞網友笑翻

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

悍將5本柱合體！李珠珢曝女孩練到半夜　朴星垠喊緊張卻被讚專業

【中華隊太棒啦！】一起集氣→贏球歡呼 全場熱血沸騰感動到跟旁人相擁

【你看牠啦】水牛跑泥巴地狂奔 夥伴在一旁看傻眼

【原來是膽小鬼】狐獴看電視突見動物大軍！嚇得趕緊倒退躲進被子裡XD

昆凌亮相周杰倫演唱會　阿KEN趁劉畊宏唱歌上廁所

【最可愛的巧遇】巧遇台灣長鬃山羊！定格嚼草表情超呆萌XD

【摩西分海】巷口被逆向等紅燈的機車占滿 只好使用手勢
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366