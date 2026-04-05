獅子軍3轟震撼洲際！ 統一9比4痛打兄弟奪3連勝

▲獅帝芬 。（圖／統一獅）

記者胡冠辰／綜合報導

中華職棒例行賽今（5日）於洲際棒球場上演「獅象大戰」，統一獅全場展現強大長打火力，全場狂掃3發全壘打，包括8局上田子杰與邱智呈的「背靠背」全壘打奠定勝基；儘管中信兄弟一度在4局下反超比分，但獅隊隨即在5局灌進4分大局奪回領先，終場統一獅就以9比4擊敗中信兄弟，收下近期3連勝。

比賽首局，統一獅朱迦恩隨即展現怪力，從兄弟先發投手黎克手中轟出陽春砲，幫助獅隊1比0領先；2局上，陳聖平在兩出局後擊出帶有打點的內野安打，將比分改寫為2比0。

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中信兄弟則在4局下發起反攻，陳俊秀、曾頌恩連續安打，黃韋盛擊出二壘安打追回1分；隨後宋晟睿高飛犧牲打追平比數，岳東華再補上內野安打，兄弟單局攻下3分，以3比2首度反超。

然而兄弟領先並未維持太久，5局上黎克遭遇亂流，獅隊串連安打追平比數；兄弟更換投手伍立辰救援，卻連續投出四壞球保送「擠出」分；隨後潘磊擊出帶有打點安打，許哲晏再補上高飛犧牲打，統一獅單局灌進4分，以6比3奪回優勢。

8局上統一獅攻勢再起，田子杰先從王凱程手中轟出兩分砲，隨後邱智呈補上「背靠背」陽春彈，單局兩發全壘打將比分拉開至9比4，徹底粉碎黃衫軍的反擊希望。

統一獅牛棚表現今天稱職，劉予承、辛俊昇、黃竣彥、髙塩將樹及高偉強聯手出擊，保住球隊勝果。