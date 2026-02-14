運動雲

>

中職生涯右外野僅守9場！角度、球路尾勁大不同　陳傑憲坦言生疏

記者蔡厚瑄／高雄報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊今（14日）於高雄澄清湖球場進行對戰台鋼雄鷹的第二場練習賽，台灣隊長陳傑憲此役持續擔任先發第3 並鎮守右外野，由於陳傑憲在中職生涯長期主守中外野與左外野，右外野對他而言是相對陌生的領域，受訪時他也坦言，對於這個守位的視角與球路旋轉仍感到「很生疏」。

▲▼2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽,陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽，外野手陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳傑憲中職職業生涯，守中外野累計出賽達505場；左外野他也守備了143場，相較之下，陳傑憲在右外野僅有9場的出賽紀錄，儘管在此期間維持0失誤的紀錄，但與其慣常防禦的範圍仍有巨大落差。

陳傑憲受訪時直言，基本上生涯守右外野是不熟悉的，去年統一獅總教練林岳平曾叮囑，若陣中重砲手林安可離隊，他必須隨時準備補上右外野空缺，因此心理雖有準備，但實際訓練與比賽經驗仍顯不足。

談到右外野守備的難度，陳傑憲特別點出了擊球角度與球路「尾勁」的差異， 「昨天那一球（吳柏萱擊出的飛球）不是太陽的問題，是旋切的關係。加上我判斷對方不是長程重砲，且前兩球掌握投手的球速不理想，所以我站位比較靠前想接德州安打，誰知道球飛得比想像中深遠，這是我個人的判斷問題。」

除了位置適應，陳傑憲也分享了對比賽用球（WBC 官方用球）的觀察，他指出，根據過往參加12強與經典賽的經驗，國際賽的球彈性系數明顯高於中職用球，擊球後的飛行距離往往超出預期。

「國際賽的球本來就比較彈，相對地，我們守備還在適應擊球的飛行速度與距離，像昨天那一球飛得比想像中還遠，這就是練習賽必須去適應的東西。」最後他也說希望在正式開賽前，能透過比賽把對球、對規則、對守位的陌生感降到最低。

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊隊陳傑憲中職棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

樂天巨人道歉！認了4球員在台涉賭　立即強制返國、配合調查懲處

樂天巨人道歉！認了4球員在台涉賭　立即強制返國、配合調查懲處

快訊／火力大爆發打線狂掃12安　中華隊6比2退台鋼雄鷹

快訊／火力大爆發打線狂掃12安　中華隊6比2退台鋼雄鷹

被暴龍裁掉不再找下家！「控球之神」保羅高掛戰靴、結束21季征戰

被暴龍裁掉不再找下家！「控球之神」保羅高掛戰靴、結束21季征戰

宋晟睿驚悚遭觸身球倒地後傷退　曾豪駒：無大礙但持續追蹤

宋晟睿驚悚遭觸身球倒地後傷退　曾豪駒：無大礙但持續追蹤

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

山本由伸確定3月6日先發對台灣！備戰WBC變得更壯了

山本由伸確定3月6日先發對台灣！備戰WBC變得更壯了

李宇翔奧運一戰改寫台灣花滑歷史！無失誤完賽感動喊：一切都很美好

李宇翔奧運一戰改寫台灣花滑歷史！無失誤完賽感動喊：一切都很美好

WBC中華隊鄭浩均先發戰台鋼　雙方先發陣容出爐　

WBC中華隊鄭浩均先發戰台鋼　雙方先發陣容出爐　

李宇翔冬奧長曲首秀141.92分　總分214.33寫台灣花滑歷史

李宇翔冬奧長曲首秀141.92分　總分214.33寫台灣花滑歷史

永田颯太郎超融入「金鷲台灣團」　有感陳傑憲在日本爆紅：帥又強

永田颯太郎超融入「金鷲台灣團」　有感陳傑憲在日本爆紅：帥又強

【太有愛了】陸男童趴地橫跨溝渠搭起「人橋」　守護弟弟安全通過

熱門新聞

樂天巨人道歉！認了4球員在台涉賭　立即強制返國、配合調查懲處

快訊／火力大爆發打線狂掃12安　中華隊6比2退台鋼雄鷹

被暴龍裁掉不再找下家！「控球之神」保羅高掛戰靴、結束21季征戰

宋晟睿驚悚遭觸身球倒地後傷退　曾豪駒：無大礙但持續追蹤

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

山本由伸確定3月6日先發對台灣！備戰WBC變得更壯了

讀者回應

﻿

熱門新聞

14球員在台涉賭　樂天巨人道歉了

2打線爆發狂掃12安　中華隊2連勝

3控球之神「CP3」宣布退役！

4宋晟睿遭觸身倒地　曾豪駒揭傷情

5快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

最新新聞

1短期賽人人皆能是大谷　林子偉許願邁阿密

2放假有隱憂...曾總曝收假後對手

3中華隊2連勝！曾總看到想要的東西

4打線爆發狂掃12安　中華隊2連勝

5移防右外野大挑戰陳傑憲說生疏

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

冬奧中華隊開幕排76順位 選手連德安擔任掌旗官

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

見鴻海豪抽1000萬紅包 Lulu.陳漢典傻眼：沒辦法主持

【我只是想騎車QQ】結果遇到兩隻貓在機車上談戀愛

【老闆神救援】女童誤吞彈珠臉發白　台東民宿老闆哈姆立克搶回一命

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

在古代如何辨識穿越者
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366