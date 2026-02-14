中職生涯右外野僅守9場！角度、球路尾勁大不同　陳傑憲坦言生疏

記者蔡厚瑄／高雄報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊今（14日）於高雄澄清湖球場進行對戰台鋼雄鷹的第二場練習賽，台灣隊長陳傑憲此役持續擔任先發第3 並鎮守右外野，由於陳傑憲在中職生涯長期主守中外野與左外野，右外野對他而言是相對陌生的領域，受訪時他也坦言，對於這個守位的視角與球路旋轉仍感到「很生疏」。

▲2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽，外野手陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

陳傑憲中職職業生涯，守中外野累計出賽達505場；左外野他也守備了143場，相較之下，陳傑憲在右外野僅有9場的出賽紀錄，儘管在此期間維持0失誤的紀錄，但與其慣常防禦的範圍仍有巨大落差。

陳傑憲受訪時直言，基本上生涯守右外野是不熟悉的，去年統一獅總教練林岳平曾叮囑，若陣中重砲手林安可離隊，他必須隨時準備補上右外野空缺，因此心理雖有準備，但實際訓練與比賽經驗仍顯不足。

談到右外野守備的難度，陳傑憲特別點出了擊球角度與球路「尾勁」的差異， 「昨天那一球（吳柏萱擊出的飛球）不是太陽的問題，是旋切的關係。加上我判斷對方不是長程重砲，且前兩球掌握投手的球速不理想，所以我站位比較靠前想接德州安打，誰知道球飛得比想像中深遠，這是我個人的判斷問題。」

除了位置適應，陳傑憲也分享了對比賽用球（WBC 官方用球）的觀察，他指出，根據過往參加12強與經典賽的經驗，國際賽的球彈性系數明顯高於中職用球，擊球後的飛行距離往往超出預期。

「國際賽的球本來就比較彈，相對地，我們守備還在適應擊球的飛行速度與距離，像昨天那一球飛得比想像中還遠，這就是練習賽必須去適應的東西。」最後他也說希望在正式開賽前，能透過比賽把對球、對規則、對守位的陌生感降到最低。