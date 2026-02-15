經典賽回顧／十年二游話題延燒　鄭宗哲、江坤宇成中華隊基石

▲2023WBC世界棒球經典賽鄭宗哲(右)與江坤宇。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／綜合報導

2023年世界棒球經典賽（WBC）中華隊在A組預賽雖以2勝2敗飲恨出局，但除了張育成敬禮封神外，另一個被球迷反覆討論的焦點，正是由鄭宗哲與江坤宇組成的中線防線；兩人在國際舞台展現出的穩定與成熟度，被視為新一代「金鏞連線」誕生，也讓台灣棒球看見未來10年的核心基石。

當時年僅21歲的鄭宗哲是中華隊最年輕的野手，擔任開路先鋒的他不僅在打擊端繳出關鍵長打，守備端更數度上演精彩美技；與鄭宗哲搭檔的江坤宇，則是中華隊內野的穩定核心，綽號「柯基」的他以敏捷守備聞名，該屆賽事多次完成關鍵守備，成為投手群最安心的後盾。

在短期賽制中，任何一次失誤都可能改變戰局，而江坤宇的穩定存在，讓中華隊在高壓情境下仍能維持內野秩序；總教練林岳平也曾公開稱讚兩人「表現超乎預期」，媒體更將這對組合譽為接班「金鏞連線」的黃金二游。

經典賽落幕後，兩人也在各自戰場持續突破。江坤宇在中華職棒持續展現「游擊天花板」等級身手，2023年再度抱走游擊金手套，完成金手套4連霸，同時達成最佳9人游擊手3連霸，整季擊出115支安打、打擊率維持0.291水準，穩定攻守表現也反映在薪資調升上，成為高中生加盟職棒後的加薪典範。

鄭宗哲則在旅美體系迎來飛躍式成長。當時效力匹茲堡海盜體系的他，開季於高階1A打出亮眼成績，6月升上2A層級，季後更入選球團農場新秀前段排名，並被正式放入40人名單（2023年11月15日）。