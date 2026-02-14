國王得分王拉文右手動刀本季報銷　兩大新秀上位接班練兵

▲沙加緬度國王拉文（Zach LaVine）。（圖／達志影像）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA明星賽周末在台灣時間14日正式登場，然而沙加緬度國王卻傳出壞消息。NBA 記者海恩斯（Chris Haynes）稍早爆料，國王陣中得分主力、兩屆明星後衛拉文（Zach LaVine）因右手傷勢，將在明星賽後動刀接受治療，這也代表他本季確定提前報銷，且考量到球隊目前的戰績與薪資結構，他極有可能將和國王分道揚鑣。

本季拉文可說是「開高走低」，開季他曾多次單場轟破30分，展現了穩定的得分能力，但隨著右手傷勢持續影響，場上表現也出現波動即便如此，他仍繳出了全隊最高的場均19.2分，另有2.8籃板與2.3助攻，投籃命中率維持在47.9%，三分球命中率更是達到優異的39%。然而，這份數據並未能轉化為勝利，國王至今仍未能在完全體的狀態下進行任何一場比賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

拉文報銷對國王戰力來說雖是巨大損失，但從長遠發展來看，或許是個不得不面對的契機。數據顯示，本季正負值最低的前10名球員中，國王隊的老將群就佔了4席，且全數年齡超過29歲，包含拉文、薩波尼斯（Domantas Sabonis）、迪羅臣（DeMar DeRozan）以及衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。

隨著拉文停機，國王教練團已準備將重心轉向未來，預期在剩餘賽季中，兩位潛力新秀克里福德（Nique Clifford）與卡特（Devin Carter）將獲得更多上場時間與開火權，對於僅12勝44敗、戰績在聯盟吊車尾的國王而言，這正是進行陣容汰換、檢驗年輕資產的最佳時機。

此外，拉文的合約也是外界關注焦點，下季他擁有一份價值約4,900萬美元（約 15.6 億新台幣）的球員選項，以目前的市場環境與球員健康狀況判斷，執行該選項的可能性較高。不過美媒消息人士指出，國王管理層與拉文陣營正評估未來的可能性，雙方預計將在休賽季尋求符合彼此利益的方案。