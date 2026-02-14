運動雲

>

國王得分王拉文右手動刀本季報銷　兩大新秀上位接班練兵

▲沙加緬度國王拉文（Zach LaVine）。（圖／達志影像）

▲沙加緬度國王拉文（Zach LaVine）。（圖／達志影像）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA明星賽周末在台灣時間14日正式登場，然而沙加緬度國王卻傳出壞消息。NBA 記者海恩斯（Chris Haynes）稍早爆料，國王陣中得分主力、兩屆明星後衛拉文（Zach LaVine）因右手傷勢，將在明星賽後動刀接受治療，這也代表他本季確定提前報銷，且考量到球隊目前的戰績與薪資結構，他極有可能將和國王分道揚鑣。

本季拉文可說是「開高走低」，開季他曾多次單場轟破30分，展現了穩定的得分能力，但隨著右手傷勢持續影響，場上表現也出現波動即便如此，他仍繳出了全隊最高的場均19.2分，另有2.8籃板與2.3助攻，投籃命中率維持在47.9%，三分球命中率更是達到優異的39%。然而，這份數據並未能轉化為勝利，國王至今仍未能在完全體的狀態下進行任何一場比賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

拉文報銷對國王戰力來說雖是巨大損失，但從長遠發展來看，或許是個不得不面對的契機。數據顯示，本季正負值最低的前10名球員中，國王隊的老將群就佔了4席，且全數年齡超過29歲，包含拉文、薩波尼斯（Domantas Sabonis）、迪羅臣（DeMar DeRozan）以及衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。

隨著拉文停機，國王教練團已準備將重心轉向未來，預期在剩餘賽季中，兩位潛力新秀克里福德（Nique Clifford）與卡特（Devin Carter）將獲得更多上場時間與開火權，對於僅12勝44敗、戰績在聯盟吊車尾的國王而言，這正是進行陣容汰換、檢驗年輕資產的最佳時機。

此外，拉文的合約也是外界關注焦點，下季他擁有一份價值約4,900萬美元（約 15.6 億新台幣）的球員選項，以目前的市場環境與球員健康狀況判斷，執行該選項的可能性較高。不過美媒消息人士指出，國王管理層與拉文陣營正評估未來的可能性，雙方預計將在休賽季尋求符合彼此利益的方案。

關鍵字： 拉文國王NBA明星賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

樂天巨人道歉！認了4球員在台涉賭　立即強制返國、配合調查懲處

樂天巨人道歉！認了4球員在台涉賭　立即強制返國、配合調查懲處

被暴龍裁掉不再找下家！「控球之神」保羅高掛戰靴、結束21季征戰

被暴龍裁掉不再找下家！「控球之神」保羅高掛戰靴、結束21季征戰

宋晟睿驚悚遭觸身球倒地後傷退　曾豪駒：無大礙但持續追蹤

宋晟睿驚悚遭觸身球倒地後傷退　曾豪駒：無大礙但持續追蹤

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

李宇翔冬奧長曲首秀141.92分　總分214.33寫台灣花滑歷史

李宇翔冬奧長曲首秀141.92分　總分214.33寫台灣花滑歷史

李宇翔奧運一戰改寫台灣花滑歷史！無失誤完賽感動喊：一切都很美好

李宇翔奧運一戰改寫台灣花滑歷史！無失誤完賽感動喊：一切都很美好

永田颯太郎超融入「金鷲台灣團」　有感陳傑憲在日本爆紅：帥又強

永田颯太郎超融入「金鷲台灣團」　有感陳傑憲在日本爆紅：帥又強

賭場真合法？韓媒追查樂天球員涉賭事件　iPhone成關鍵證據

賭場真合法？韓媒追查樂天球員涉賭事件　iPhone成關鍵證據

張育成罕見扛2棒、陳傑憲移防右外野！曾豪駒解釋安排原因

張育成罕見扛2棒、陳傑憲移防右外野！曾豪駒解釋安排原因

搶十氣走奧運金牌！謝淑薇攜搭檔挺進杜哈女雙決賽、相隔6年再爭冠

搶十氣走奧運金牌！謝淑薇攜搭檔挺進杜哈女雙決賽、相隔6年再爭冠

愛雅生了！夫妻倆當場痛哭 向天上母親喊：我也是媽媽了

熱門新聞

樂天巨人道歉！認了4球員在台涉賭　立即強制返國、配合調查懲處

被暴龍裁掉不再找下家！「控球之神」保羅高掛戰靴、結束21季征戰

宋晟睿驚悚遭觸身球倒地後傷退　曾豪駒：無大礙但持續追蹤

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

李宇翔冬奧長曲首秀141.92分　總分214.33寫台灣花滑歷史

李宇翔奧運一戰改寫台灣花滑歷史！無失誤完賽感動喊：一切都很美好

讀者回應

﻿

熱門新聞

14球員在台涉賭　樂天巨人道歉了

2控球之神「CP3」宣布退役！

3宋晟睿遭觸身倒地　曾豪駒揭傷情

4快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

5李宇翔完成冬奧花滑決賽首秀！

最新新聞

1樂天女孩開季全新陣容首次曝光！

2為何看上鄧愷威？太空人總管霸氣回覆

3大谷WBC僅打DH！羅伯斯：他也是人

4大谷理解WBC不登板　否認保險問題

5國王「灌籃王」動刀本季提前報銷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

冬奧中華隊開幕排76順位 選手連德安擔任掌旗官

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

見鴻海豪抽1000萬紅包 Lulu.陳漢典傻眼：沒辦法主持

【老闆神救援】女童誤吞彈珠臉發白　台東民宿老闆哈姆立克搶回一命

【我只是想騎車QQ】結果遇到兩隻貓在機車上談戀愛

在古代如何辨識穿越者

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366