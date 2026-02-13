中華隊16投全是火球男！陳冠宇感嘆學弟均速、指名曾峻岳陪練功

▲陳冠宇。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊集訓進入衝刺階段，其中國家隊資深投手陳冠宇在受訪時分享了他對這次國家隊投手群的觀察，他分析這次入選16名投手，生涯最快球速皆已達150公里以上，顯示台灣投手的均速與功能性已大幅進，為了跟上這群「火球學弟」的腳步，陳冠宇透露自己特別指名與球速驚人的曾峻岳進行傳接球，藉由高強度的球質刺激，確保自己的能盡快跟上狀態能精準對位國際賽節奏。

陳冠宇受訪時表示，在經典賽設有用球數限制的規則下，投手群的「功能性」與「均速」變得至關重要，但這次他也驚訝地發現，這次不僅正式名單內的投手人人具備150公里以上的火球實力，甚至連遺珠名單也具備相同水準，這反映出台灣投手整體的素質提升。

「現在年輕學弟們的自主訓練意識非常強，」陳冠宇觀察到，在體能教練安排的科學化課程下，球員們會根據個人課表精進。他感嘆，現在的學弟們練得比前輩更勤快，這種高度自律的氛圍，促成了投手群整體均速的躍進。

集訓初期，陳冠宇自覺進度一度落後大部隊，為了迅速「上緊發條」，他採取了極具針對性的訓練方式。他主動向教練團提議，希望能與曾峻岳搭檔傳接球。

「一開始進來時，進度可能落後大家很多，我特別指名要跟峻岳（曾峻岳）丟球，因為他的球速很快，我在傳接球時可以一直看他的投球，這會督促我想要更接近那個速度感，」陳冠宇說到，這種『刺激』非常有效率，能讓我趕快跟上大家的腳步，強迫自己把進度拉快。」