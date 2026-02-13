傳奇射手米勒看好庫尼普爾　預測奪三分球大賽冠軍

▲黃蜂菜鳥神射庫尼普爾。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

NBA傳奇射手米勒（Reggie Miller）對即將到來的2026年全明星周末三分球大賽做出預測，直言看好夏洛特黃蜂新秀庫尼普爾（Kon Knueppel）奪冠。

庫尼普爾是本屆三分球大賽8名參賽者之一分，本季他以穩定且高效率的外線火力嶄露頭角，同時幫助黃蜂維持在季後賽競逐行列。他將與里拉德（Damian Lillard）、布克（Devin Booker）、馬克西（Tyrese Maxey）、莫瑞（Jamal Murray）、米歇爾（Donovan Mitchell）、波蒂斯（Bobby Portis）與鮑威爾（Norman Powell）同場較勁。

儘管競爭者眾星雲集，但米勒在媒體電話會議中表態力挺庫尼普爾，記者藍金（Duane Rankin）透露，「米勒預測新秀庫尼普爾將在三分球大賽中擊敗布克與里拉德奪冠。」

庫尼普爾是2025年選秀梯隊中最耀眼的新秀之一，目前為年度新人王大熱門，雖然三分球大賽並非正式賽事榮譽，但能獲得歷史級射手米勒的背書，足見其投射能力備受肯定。

本季至今，庫尼普爾出賽54場，場均18.9分、5.5籃板、3.6助攻，投籃命中率48.4%，三分命中率43.1%，罰球命中率高達90.2%。他已有20場比賽得分突破20分，其中4場超過30分，場均投進3.4顆三分球（7.9次出手）。