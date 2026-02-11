高野光海單場雙響砲！羅德9比1痛擊桃猿　交流賽各拿1勝

▲羅德王牌種市篤暉。（圖／桃猿提供）



記者胡冠辰／石垣島報導

樂天桃猿與羅德海洋11日在石垣市營球場進行交流賽G2，桃猿推出劉家翔先發，對決羅德王牌種市篤暉；羅德打線首局就靠石川慎吾開轟先馳得點，高野光海後段再演單場雙響砲，終場羅德7比1擊敗桃猿，兩隊在本次交流賽各拿1勝。

羅德首局就展現火力，石川慎吾在兩出局後轟出中外野陽春砲，幫助球隊1比0先馳得點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2局上羅德持續進攻，茶谷健太、田村龍弘接連擊出二壘安打再添1分，隨後岡大海掃出帶有2分打點的二壘安打，一舉將比數拉開至4比0。

反觀桃猿打線前半段遭到壓制，種市篤暉開賽連飆三振，投手群前5局未讓桃猿越雷池一步；桃猿直到6局下才突破鴨蛋，邱勝宥、杜禹鋒連續二壘安打串聯攻勢，杜禹鋒貢獻1分打點，將比數追至1比4。

不過羅德很快在7局上回敬長打，高野光轟陽春砲出擴大領先，隨後他們戰術執行再添1分；8局上高野光海再度開轟，完成單場雙響砲，將比分改寫為7比1，9局羅德打線毫無停手之意，憑藉安打串聯以及高飛犧牲打將分差拉開至9比1，徹底奠定勝基。

桃猿此役動用多名投手接力，包括盧冠宇、李柏毓、李家明與邱駿威陸續登板，但仍難擋羅德長打火力，打線方面全場攻勢有限，最終以8分差落敗；系列交流賽打完2戰，樂天桃猿與羅德海洋各取1勝作收。