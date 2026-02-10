白襪名牌拼錯已修正　村上宗隆比讚回應春訓小插曲

運動雲

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

白襪日籍重砲村上宗隆在春訓營報到首日就成為話題人物，不過焦點並非場上表現，而是置物櫃名牌出現拼字錯誤。置物櫃上方名牌竟被誤拼為「Munetaki Murakami」，與正確拼法「Munetaka」僅差一個字母，隔天獲得修正，他以比讚的符號正面看待，意外成為春訓初期的小插曲。

村上隨後在個人 Instagram 限時動態分享這張照片，並搭配「疑惑」與「大笑」的表情符號，幽默回應這個錯誤。隔天球團迅速修正名牌拼法，在名字中補上正確的字母「a」，村上也再度發文，這次改以「比讚」表情符號表達心情，顯示他對此並未放在心上。

這起插曲也引起美國媒體關注，《The Sporting News》甚至以「白襪的尷尬失誤」為題報導，直言球季尚未開打，這可能已是白襪本季最早出現的話題之一。對此，白襪總管蓋茲（Chris Getz）笑著回應，表示村上只是開玩笑看待這件事，「他是個很愛笑、很輕鬆的傢伙，只想專心打好棒球。」

事實上，村上對新環境的適應展現出高度積極性。白襪野手組原定本週日才正式報到，但村上選擇提前一週抵達春訓基地。他預計再度代表日本隊參加世界棒球經典賽，因此希望盡早調整狀態，熟悉大聯盟春訓節奏，為新賽季與國際賽雙線備戰。

蓋茲也透露，村上首次進入打擊籠練習時便吸引不少人圍觀，「他是那種一走進打擊區，就會讓人想停下來觀看的打者。」總管直言，村上看起來非常享受在白襪的每一天，也正在快速融入球隊氛圍。從名牌拼錯的小插曲，到提前報到展現企圖心，這位以2年3400萬美元加盟白襪的日本強打，新賽季的一舉一動，已悄然成為焦點。

▲村上宗隆的拼音修正了。（圖／村上宗隆IG）

▲村上宗隆的拼音修正了。（圖／村上宗隆IG）

關鍵字： 村上宗隆白襪春訓名牌拼錯大聯盟

