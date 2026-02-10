運動雲

紅襪6人交易補強3內野　鄭宗哲落腳新東家生存空間更吃緊

▲鄭宗哲參與中華隊集訓。（圖／記者林敬旻攝）

▲鄭宗哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

根據大聯盟官網報導，波士頓紅襪在春訓正式開訓前夕再出手補強內野，台灣時間10日（美國時間9日）與密爾瓦基釀酒人完成一筆6人交易，一口氣補進內野3人，剛落腳紅襪的台灣好手鄭宗哲將面臨更激烈的競爭環境。

紅襪換來2025年國聯新人王票選決選名單內野手杜賓（Caleb Durbin），同時一併收進莫納斯特里奧（Andruw Monasterio）、席格勒（Anthony Seigler）以及2026年選秀競爭平衡B輪籤，持續推進紅襪休季「重塑內野」計畫。

紅襪棒球事務長布雷斯洛（Craig Breslow）點名杜賓的優勢在於「守備穩、擊球能力佳、右打且能守多個位置」，並認為他的拉打飛球特性很適合芬威球場。杜賓上季在釀酒人主要守三壘，也輪替二壘與游擊，整季繳出.256/.334/.387**的打擊三圍，成為紅襪新賽季內野拼圖的重要一塊。

而在紅襪內野愈補愈滿的情況下，台灣旅美內野手鄭宗哲的處境也更顯尷尬。鄭宗哲在休季期間輾轉遭到讓渡、短短時間內換了第5隊才落腳紅襪，被外界形容一路「DFA—轉隊」的漂流之路仍未止住，如今又碰上紅襪透過交易補進多名內野人選，等於一進門就得面對更激烈的卡位戰。

至於釀酒人方面，則從紅襪帶走左投哈里森（Kyle Harrison）、內野手漢彌爾頓（David Hamilton）與左投新秀德羅漢（Shane Drohan）。報導指出，哈里森是這筆交易最受矚目的籌碼之一，但紅襪目前在年輕先發投手深度上相對充足，加上球隊內野在二、三壘仍存在大量輪替可能，因此透過這筆交易把戰力集中到「更需要的位置」，也讓新球季紅襪內野的關鍵字更加明確：多功能與競爭上位。

關鍵字： 標籤:紅襪鄭宗哲內野補強釀酒人大聯盟

