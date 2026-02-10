運動雲

通往洛杉磯奧運之路曝光　中華隊拚12強或資格賽續搶棒球門票

▲▼世界12強棒球賽，中華隊擊敗澳洲晉級四強，前進東京複賽。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界棒壘球總會（WBSC）10日（台灣時間）正式公布洛杉磯 2028 年奧運棒球項目資格賽制度，並獲得國際奧林匹克委員會（IOC）核准。洛杉磯奧運棒球將維持 6 隊制，由於洛杉磯為主辦城市，美國隊已確定直接取得一席參賽資格，其餘 5 席將由各國代表隊透過多項國際賽事爭奪，奧運棒球的晉級藍圖也正式成形。

依照規劃，今年3 月舉行的世界棒球經典賽（WBC）將成為通往 LA28 的第一道關卡，WBSC 明定，WBC 最終排名中，尚未取得奧運資格的美洲區成績最佳兩隊，可直接晉級洛杉磯奧運。這也意味著多明尼加、委內瑞拉、波多黎各等美洲列強，勢必在 WBC 階段就全力以赴，力拚提前卡位奧運門票。

接著於 2027 年 11 月登場的世界 12 強賽（Premier12），將首度擴編為 16 隊，並成為另一條關鍵晉級管道，賽事結束後，亞洲區排名最高的球隊以及歐洲或大洋洲排名最高的球隊，各可取得一席洛杉磯奧運奧運資格，對亞洲棒壇而言，重要性不言而喻。

若仍未取得門票，最後機會將落在不晚於 2028 年 3 月舉行的奧運最終資格賽，屆時將集結來自亞洲、歐洲、非洲與大洋洲的勁旅同場競逐，僅有冠軍能搭上前往洛杉磯的末班車。WBSC 也同步確認，奧運棒球每隊登錄人數為 24 人。

