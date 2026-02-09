運動雲

手槍亞錦賽傳捷報！陳俞如、田家榛、吳佳穎合力射下團體銀牌

▲田家榛、吳佳穎、陳俞如在女子25公尺手槍表現穩健，最後也合力以總分1735分拿下團體銀牌。（圖／翻攝自Facebook／吳佳穎 Wu Chia Ying（證件妹））

▲田家榛、吳佳穎、陳俞如在女子25公尺手槍表現穩健，最後也合力以總分1735分拿下團體銀牌。（圖／翻攝自Facebook）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年亞洲步槍/手槍錦標賽目前正於印度新德里熱烈展開，台灣代表隊於今（9日）傳來奪牌喜訊，陳俞如、田家榛、吳佳穎在女子25公尺手槍表現穩健，最後也合力以總分1735分拿下團體銀牌；個人決賽則以田家榛的第5名最佳。

本次女子25公尺手槍賽事分為兩日進行，中華隊共有陳俞如、田家榛、吳佳穎及鄭晏晴等4名選手參賽，首日先進行前3輪的「慢射」，隨後則進行後3輪的「快射」，在慢射項目以陳俞如的291分、排名第5表現最佳；至於今日的快射項目則以田家榛的295分表現最出色。

而慢射和快射的分數加總後，小將鄭晏晴在資格賽排名第5最佳，陳俞如、田家榛分居第6、7名，吳佳穎則是排在第13名遭淘汰。然而據規定，女子25公尺手槍同一國家僅限3人參賽，依照當初國內選拔辦法，這場亞錦賽是由陳俞如、田家榛、吳佳穎代表參加團體及個人出賽。

因此鄭晏晴屬於RPO（Ranking Points Only），此類型的選手雖然能在比賽中獲得與資格賽相應的世界排名積分，但成績不允許進入決賽，也不列入正式的團體賽成績計算。

而最終女子25公尺手槍個人決賽，台灣隊由陳俞如、田家榛上場，陳俞如在第6輪結束後遭淘汰，田家榛在第7輪結束後遭淘汰，雙雙無緣頒獎台，不過在加總中華隊三位正式選手的分數後，陳俞如繳出580分、田家榛579分、吳佳穎576分，以總分1735分的成績，成功在激烈的亞洲列強競爭中脫穎而出，奪下銀牌。金牌與銅牌則分別由東道主印度隊及越南隊獲得。

