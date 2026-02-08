高中木聯／社區棒球出身救援成功　黃以謙助新社闖進第三階段

▲黃以謙社區棒球出身壓制大理。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

新社高中今（8日）在高中木棒聯賽第二階段迎來關鍵一戰，先發投手首局出現狀況，高二左投黃以謙臨危受命接替登板，成功穩住戰局，搭配打線把握對手失誤搶分，最終以6比2擊敗大理高中，繼109學年度後，再度挺進第三階段。

比賽開局雙方就有攻勢。新社高中1局上在1出局後靠保送上壘，隨後謝松峰、余立群接連敲出安打，先馳得點攻下2分；大理高中1局下則由鄧富洋敲出二壘安打追回2分，將比數扳平。2出局後，新社先發投手再度投出保送，教練團隨即啟用高二左投黃以謙中繼，他登板後順利化解危機，避免進一步失分。

新社打線在3局上再度發動，余立群安打送回超前分；4局上，大理投手控球失準，連續投出4次保送，余立群隨後補上二壘安打，新社一口氣再添3分，將領先擴大。比賽後段，新社換上高三投手莊和安接替後援，成功封鎖對手最後兩局，穩穩收下勝利。

賽後新社總教練蔡秉師表示，大理在前一戰吞敗後，此役就是設定一定要拿下來，因此安排多名主力投手輪番上陣。先發投手廖士閔首局狀況不佳，所幸黃以謙即時登板擋住攻勢，「他球速不算快，但控球準，讓對方打不好。」至於負責關門的莊和安，蔡總也肯定其高三階段控球明顯進步。

黃以謙此役中繼4.1局無失分，拿下勝投。蔡秉師指出，黃以謙出身向上聯盟社區棒球體系，並非傳統科班，學習態度相當認真，去年仍在鋁棒組磨練，這兩年進步幅度明顯，「看到他的成長真的很欣慰。」蔡總也提到，賽前特別提醒球員要「放輕鬆但不放鬆」，關鍵戰役能夠把握住，才能持續朝第三階段邁進，期盼球員將這股氣勢延續下去。