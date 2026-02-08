運動雲

高中木聯／海事游擊手陳鑫安關鍵安拚選秀身價　教頭點出3大優勢

▲陳鑫安關鍵安打帶氣勢拚選秀。（圖／學生棒聯提供）

▲陳鑫安關鍵安打帶氣勢拚選秀。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

擺脫昨日首戰遭完封的窘境，台南海事今（8日）一開賽就爆發5分大局打出氣勢，提前5局以10比2擊敗羅東高工，在高中木棒聯賽第二階段開出勝場，也確定挺進第三階段。

兩隊在第二階段首戰都吞敗，此役成為「晉級保衛戰」。台南海事首局就火力全開，無人出局攻占滿壘後，陳鑫安敲出左外野安打一棒帶回2分，隨後曾翊瑋、潘鏡臣接連擊出二壘安打，單局灌進5分奠定勝基。羅東高工1局下追回1分，但海事2局上再靠陳鑫安三壘安打追加1分；3局上鄭宇致安打再送回2分。羅工3局下再追1分仍難止血，5局上海事再由鄭宇致三壘安打追加2分保險，最終提前結束比賽，羅工也確定遭淘汰。

海事總教練田家銘指出，昨天一分未得，關鍵在於選手想「一棒打大支」，因此賽前提醒先把擊球點顧好，「全壘打可遇不可求」。投手調度方面，先以偏下勾的邱丞軒先發，再換上速球型的吳杰叡接手，藉由速差壓制對手。第5局海事換下邱丞軒後推上吳杰叡登板，羅工雖一度攻上得點圈，但未能延續攻勢。

打線方面，台南海事全場敲出12支安打，前兩棒張仲凱、鄭宇致都繳出猛打賞；第四棒陳鑫安3打數2安打、貢獻3分打點，被田家銘點名為勝利功臣，「第一局滿壘安打先帶動球隊氣勢很重要。」田總也稱讚陳鑫安速度、爆發力佳，鎮守游擊守備範圍大，高三身材變壯但速度未受影響，主要是增加肌肉量；他平時勤練重量，畢業後也計畫報名中職選秀。

陳鑫安則表示，昨天球隊氣氛不夠「嗨」，今天高三學長必須挺身而出帶動隊友，「打擊本來就是我的優勢。」他也提到，上高中後就以職棒為目標，高二開始有球探關注後更堅定想法，高三希望拚出身價，用表現為自己爭取更好的下一站。

【基隆雨夜驚魂】行人跑步穿越斑馬線　轎車未注意慘遭撞倒

