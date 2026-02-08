伊藤大海搬出《足球小將翼》名言　為WBC用球做功課：跟球當朋友

▲伊藤大海。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

WBC日本代表、日職日本火腿投手伊藤大海8日在沖繩名護春訓第二度進牛棚，針對「WBC用球較滑」的課題提前做功課。日媒《體育報知》報導，伊藤大海這次共投22球，包含直球、曲球、卡特球與指叉球等球種，他表示目前調整方向已更貼近實戰，「一邊用不同球種，一邊想像大概面對3名打者投球」，也為14日開始的宮崎集訓按部就班拉進度。

報導指出，伊藤大海這次特別加重WBC用球的適應練習，甚至安排左打者站上打擊區、增加投球量。他坦言自己腦中一直有「球會滑」的先入為主印象，反而因此握得太用力，導致球跑出非預期的「卡特系」軌跡，「為了避免那樣的狀況，我特別把對左打者內角的直球投好。」

至於曲球、滑球等變化幅度較大的球種，伊藤大海認為更需要小心。他直言也許球並沒有想像中那麼滑，但因為先入為主，反而過度去抓握、影響出手，「有時候什麼都不想的時候反而更能自然投出去，所以我得把那個感覺落差補起來。」他也提到，若完全用投日職用球的方式來投WBC用球，可能會出現「不一定行得通」的狀況。

牛棚尾聲，伊藤大海還在捕手站立接球的情境下試投變速球，希望縮小「用力投」與「放鬆投」的差距。他笑說平常不太想增加傳接球的投球數，因此趁牛棚多投一些，把手感磨出來，「就像要跟球當朋友一樣。」也用《足球小將翼》名言般的比喻，為WBC用球適應戰提前暖身。