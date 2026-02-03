「等等，已經完成了？」唐西奇交易滿周年　庫班想念了

▲庫班回憶唐西奇交易案。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

達拉斯獨行俠前老闆庫班（Mark Cuban）近日重提那筆震撼聯盟的交易，回顧總管哈里森（Nico Harrison）當年親自致電、告知「唐西奇（Luka Dončić）交易案已成定局」的瞬間。這通電話，不僅改寫了獨行俠的隊史走向，也讓唐西奇正式披上洛杉磯湖人戰袍，成為聯盟近年最具爭議性的交易案之一。

庫班接受《The Stein Line》訪問時透露，當時他並非身處球隊高層會議室，而是在佛羅里達出席一場商業會議，就在手中還拿著飲料的時候，手機震動了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「他的原話是，『在所有電話裡，這一通是最難打的。』」庫班回憶道，「而那時我就說，『等等，所以你的意思是，已經完成了？』接下來的，就是現在大家所知道的歷史了。」

這筆交易在當下立即為獨行俠畫下句點，也終結了以唐西奇為核心建隊的時代。值得注意的是，交易發生時，庫班已不再掌握球隊的籃球事務決策權，實際運作由新經營團隊與哈里森主導。

一年過去，庫班並未掩飾自己對這項決策的態度，他直言該交易「是一個錯誤」，並坦承若事前能被諮詢，結果或許不同。

「那是一個錯誤，我希望他們當初能先和我談過。」庫班說，「我為唐西奇感到高興，也為獨行俠球迷感到高興，因為我們現在有了弗拉格（Cooper Flagg），儘管如此，我也清楚我們依然想念唐西奇，做出那個決定的人，現在大多已經離開球隊，我認為那是必要的。」