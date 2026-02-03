運動雲

>

「等等，已經完成了？」唐西奇交易滿周年　庫班想念了

▲▼前獨行俠老闆庫班爆料唐西奇交易內幕。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫班回憶唐西奇交易案。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

達拉斯獨行俠前老闆庫班（Mark Cuban）近日重提那筆震撼聯盟的交易，回顧總管哈里森（Nico Harrison）當年親自致電、告知「唐西奇（Luka Dončić）交易案已成定局」的瞬間。這通電話，不僅改寫了獨行俠的隊史走向，也讓唐西奇正式披上洛杉磯湖人戰袍，成為聯盟近年最具爭議性的交易案之一。

庫班接受《The Stein Line》訪問時透露，當時他並非身處球隊高層會議室，而是在佛羅里達出席一場商業會議，就在手中還拿著飲料的時候，手機震動了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「他的原話是，『在所有電話裡，這一通是最難打的。』」庫班回憶道，「而那時我就說，『等等，所以你的意思是，已經完成了？』接下來的，就是現在大家所知道的歷史了。」

這筆交易在當下立即為獨行俠畫下句點，也終結了以唐西奇為核心建隊的時代。值得注意的是，交易發生時，庫班已不再掌握球隊的籃球事務決策權，實際運作由新經營團隊與哈里森主導。

一年過去，庫班並未掩飾自己對這項決策的態度，他直言該交易「是一個錯誤」，並坦承若事前能被諮詢，結果或許不同。

「那是一個錯誤，我希望他們當初能先和我談過。」庫班說，「我為唐西奇感到高興，也為獨行俠球迷感到高興，因為我們現在有了弗拉格（Cooper Flagg），儘管如此，我也清楚我們依然想念唐西奇，做出那個決定的人，現在大多已經離開球隊，我認為那是必要的。」

關鍵字： NBA達拉斯獨行俠唐西奇庫班哈里森

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

徐若熙首牛棚才出6、7成力！捕手驚呼：直球可比肩莫內羅

徐若熙首牛棚才出6、7成力！捕手驚呼：直球可比肩莫內羅

絕讚大谷人品「如果換成別人早就變混蛋」　葛拉斯諾一句引爆笑

絕讚大谷人品「如果換成別人早就變混蛋」　葛拉斯諾一句引爆笑

王建民新賽季看好3土投競爭　曝「一對一」新訓練模式

王建民新賽季看好3土投競爭　曝「一對一」新訓練模式

兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

兄弟春訓啟動！黃衫軍加速運科化　王建民曝屏東將設運科專區

兄弟春訓啟動！黃衫軍加速運科化　王建民曝屏東將設運科專區

15年前山田哲人教的　西田明央喊「界外球請注意安全」

15年前山田哲人教的　西田明央喊「界外球請注意安全」

國外球探狂問「台灣有好選手嗎？」　平野惠一秒答：美美很好喔！

國外球探狂問「台灣有好選手嗎？」　平野惠一秒答：美美很好喔！

帶著不甘心回歸！王威晨誓言奪冠　要直接逼哭平野惠一

帶著不甘心回歸！王威晨誓言奪冠　要直接逼哭平野惠一

吳啟銳關鍵一擊助深圳藍襪CPB封王　林益全殊死戰4支0無緣冠軍

吳啟銳關鍵一擊助深圳藍襪CPB封王　林益全殊死戰4支0無緣冠軍

洋砲也來了！悍將洋將全數到齊　邦力多、魔力藍抵台備戰新球季

洋砲也來了！悍將洋將全數到齊　邦力多、魔力藍抵台備戰新球季

具俊曄公開超催淚手寫信　「熙媛，下次要永遠在一起」

熱門新聞

徐若熙首牛棚才出6、7成力！捕手驚呼：直球可比肩莫內羅

絕讚大谷人品「如果換成別人早就變混蛋」　葛拉斯諾一句引爆笑

王建民新賽季看好3土投競爭　曝「一對一」新訓練模式

兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

兄弟春訓啟動！黃衫軍加速運科化　王建民曝屏東將設運科專區

15年前山田哲人教的　西田明央喊「界外球請注意安全」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1徐若熙牛棚僅6、7成力！捕手驚呼像他

2絕讚大谷人品　葛拉斯諾一句引爆笑

3王建民新賽季看好3土投競爭

4兄弟洋投補好補滿王建民揭考量

5王建民曝屏東將設運科專區

最新新聞

1古林睿煬Live BP飆153公里　 想對決大谷

2大鬍子不續留快艇　騎士有意網羅哈登

3蔚山鯨魚3月20日投入韓職二軍

4斬領航猿11連勝　谷毛唯嘉奪單周MVP

5洪一中憶陳義信「用生命在投球」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

中華隊集訓備戰經典賽！　卓榮泰親赴贈加菜金20萬

【中信兄弟開訓】王威晨連6年當隊長！提去年「不甘心」誓奪回總冠軍

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

言承旭.仔仔.始源都來看大S了　酷龍姜元來現身陪具俊曄

具俊曄緊摟S媽憔悴現身　與小S出席大S雕像揭幕

Rosé登葛萊美嗨唱〈APT.〉！　獻吻Bruno Mars嗨翻全場

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親手揭開大S紀念雕像　S媽痛哭擁抱…小S不捨觸摸
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366