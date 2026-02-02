運動雲

進日韓職棒精華！中信兄弟超豪華教練陣容曝光　彭識穎轉教練初亮相

▲中信兄弟2026年一、二軍教練團。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲中信兄弟2026年一、二軍教練團。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

中信兄弟於休賽季期間持續推動海外訓練與專業交流，並同步規劃2026年度春訓與整體訓練藍圖。面對新球季挑戰，球團也進一步調整並強化教練團分工與專業化配置，期望接軌國際職棒潮流，透過更精準、系統化的訓練規劃，協助選手提升動作品質與競技表現，於新球季展現穩定戰力、爭取佳績。

為深化教練團專業結構，且隨著「打擊策略教練」成為國際先進職棒聯盟的主流配置，中信兄弟於2026球季延攬具日職經驗的西田明央與後藤駿太擔任打擊教練，分別專責打擊策略與打擊機制相關職務，全面強化團隊打擊策略的規劃與執行。球團亦期待兩位年輕教練結合其對科技輔助訓練、影像分析與情蒐資料運用的高度適應力，並與韓職傳奇球星李大浩客座打擊教練有效整合數據分析與場上實務經驗，為團隊打擊體系注入符合新世代棒球趨勢的嶄新動能。

除李大浩客座教練外，球團亦邀請去年曾來台客座兄弟春訓的工藤公康，以及日本知名運動訓練體系「鴻江訓練」來台指導，由鴻江壽治訓練師率領其團隊體系訓練師緒方剛與古賀數洋，於春訓期間為中信兄弟導入其享譽亞洲的訓練理論與實務課程，從多面向協助球隊深化身體機能發展，全面提升整體競技表現。

教練團人事調整方面，資深投手彭識穎自2026球季起轉任團隊二軍助理投手教練。艾迪頓投手教練新球季將兼任農場投手發展總監，原擔任二軍首席教練兼任農場野手總監的林明憲，新球季將專職農場野手總監，持續協助年輕選手發展；林恩宇則專任二軍投手教練。

▲中信兄弟2026年一教練團。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲中信兄弟2026年一教練團。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲中信兄弟2026年二軍教練團。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲中信兄弟2026年二軍教練團。（圖／記者蔡厚瑄攝）

中信兄弟2026年教練團調整詳細內容如下：

1、 西田明央：中信兄弟新任一軍打擊教練
2、 後藤駿太：中信兄弟新任一軍打擊教練
3、 艾迪頓（Nick Additon）：現任投手教練，兼任農場投手總監
4、 林明憲：原二軍首席教練兼任農場野手總監，新球季專任農場野手總監
5、 林恩宇：原二軍投手教練兼任農場投手總監，新球季專任二軍投手教練
6、 歐文揚（Owen Young）：中信兄弟新任二軍打擊教練
7、 郭峰駿：原農場助理教練，現任二軍助理打擊教練
8、 彭識穎：中信兄弟新任二軍助理投手教練。

其餘上述未提及之教練團成員皆留任，職務未變動，所有職位請參照下：

中信兄弟一軍教練團

總教練 平野惠一
首席教練 陳江和
投手教練 王建民
投手教練/農場投手總監 艾迪頓
打擊教練 西田明央
打擊教練 後藤駿太
助理打擊教練 詹姆斯
投捕教練 王峻杰
內野守備教練 潘志芳
外野守備教練／跑壘教練 黃稚峰
體能教練 陳弘桂
體能教練 蔡崇恩

▲中信兄弟2026年一軍教練團。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟2026年一軍教練團。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟二軍教練團
總教練/農場主管 彭政閔
農場野手總監 林明憲
投手教練 林恩宇
投手教練 周磊
助理投手教練 彭識穎
打擊教練 歐文揚
打擊教練 許皓銘
助理打擊教練 郭峰駿
投捕教練 陳智弘
內野守備教練 石志偉
外野守備／跑壘教練 陳皓然
復健投手教練 鄭錡鴻
助理體能教練 林丞軒
助理體能教練 葉博文

▲中信兄弟2026年二軍教練團。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟2026年二軍教練團。（圖／中信兄弟提供）
 

