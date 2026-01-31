18分鐘締造大三元！唐西奇刷新湖人隊史紀錄　率隊大比分痛宰巫師

運動雲

▲湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）此役火力全開，僅用時18分鐘便在上半場達成大三元紀錄，刷新湖人隊史最快大三元紀錄。（圖／路透）

▲湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）此役火力全開，僅用時18分鐘便在上半場達成大三元紀錄，刷新湖人隊史最快大三元紀錄。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

洛杉磯湖人31日作客挑戰華盛頓巫師，走出前一役慘敗給騎士的陰霾，湖人看板球星唐西奇（Luka Doncic）此役火力全開，僅用時18分鐘便在上半場達成大三元紀錄，刷新湖人隊史最快大三元紀錄，在他全場37分、11籃板與13助攻的帶領下，湖人以142比111輕取巫師。

比賽開局雙方短暫拉鋸，巫師靠著新秀卡林頓（ Bub Carrington）與薩爾（Alex Sarr）維持熱度，但湖人在詹姆斯（LeBron James）與唐西奇聯手發動12比2的攻勢，節末湖人替補中鋒海斯（Jaxson Hayes）連續在籃下取分，唐西奇則在弧頂命中三分彈，助隊以41比27取得雙位數領先。

次節，湖人攻勢更加殘暴，唐西奇展現頂級組織能力，帶領全隊打出流暢傳導，半場結束前3分45秒湖人已取得69比41的大幅領先。令人驚豔的是，唐西奇在前兩節僅出賽18分鐘便繳出26分、10籃板、11助攻的數據，以極致效率完成大三元並帶領湖人以77比48帶著29分優勢進入下半場。

易籃後，唐西奇持續留在場上掌控節奏，第三節他單節再攬11分，帶領湖人發動一波7比0小高潮將領先擴大至38分。巫師雖然嘗試反撲，靠著吉爾（Anthony Gill）連拿6分與布蘭漢姆（Malaki Branham）的外線火力縮小分差，但三節結束湖人仍維持108比84的絕對優勢，讓第四節早早進入垃圾時間。

▲湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）此役火力全開，僅用時18分鐘便在上半場達成大三元紀錄，刷新湖人隊史最快大三元紀錄。（圖／路透）

▲湖人當家球星唐西奇（右）與詹姆斯（左）。（圖／路透）

末節湖人盡遣替補，詹姆斯大兒子布朗尼（Bronny James）也獲得登場機會，他在比賽後段上演扣籃並以4分、1助攻作收。

數據表現方面，湖人今日團隊命中率高達61%，外線33投14中展現驚人準度，唐西奇繳出37分大三元最為亮眼，中鋒艾頓（Deandre Ayton）也挹注28分、13籃板，詹姆斯則穩定貢獻20分、6助攻。

反觀巫師雖然昨日才擊敗公鹿拿下２連勝，但今日卻難逃「背靠背」賽程的魔咒。根據統計，巫師在過去40場背靠背第二戰的戰績僅為1勝39負，今日再度延續這項不名譽紀錄，巫師陣中以布蘭漢姆替補攻下17分最高，薩爾則有16分進帳。

