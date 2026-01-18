詹皇「準大三元」帶不動！拓荒者3人單場破20分、主場爆打湖人

▲洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）獨力帶隊，他也繳出20分「準大三元」成績，但球隊仍以16之差落敗。（圖／路透）

NBA波特蘭拓荒者18日坐鎮主場迎接洛杉磯湖人挑戰，湖人在少了唐西奇（Luka Doncic）與艾頓（Deandre Ayton）以及替補中鋒海斯（Jaxson Hayes）的情況下，由「詹皇」詹姆斯（LeBron James）獨力帶隊，他也繳出20分「準大三元」成績，然而拓荒者靠著三名大將同場轟破20分挹注強大火力，終場以132比116大勝湖人，也送給紫金軍2連敗。

此役開戰，湖人靠著克勒貝爾（Maxi Kleber）與斯馬特（Marcus Smart）的外線火力取得微幅領先，但拓荒者的反擊也來得很快，夏普、里斯與勒夫聯手打出一波12比2的小高潮，其中勒夫連續命中兩記三分球成轉折，首節結束拓荒者反以13分領先。

次節湖人試圖縮小差距，詹姆斯展現領袖價值，單節多次強攻籃下並完成暴扣，幫助湖人一度追至5分差，不過拓荒者馬上靠格蘭特與勒夫在外線還以顏色，加上克林根（Donovan Clingan）在內線的破壞力，拓荒者重新奪回雙位數優勢，上半場結束，拓荒者以71比61領先。

易籃後，斯馬特連續在外線命中試圖率隊反撲，但拓荒者卡馬拉（Toumani Camara）與夏普（Shaedon Sharpe）的三分雨讓湖人防線難以招架，格蘭特（Jeremy Grant）連續得分將優勢拉開至20分，儘管八村壘與詹姆斯零星反擊，三節結束時拓荒者仍以107比90遙遙領先。

進入末節，湖人一度由提姆（Drew Timme）與布夫金（Kobe Bufkin）打出11比1的反擊波將比分追至104比115，迫使拓荒者請求暫停。重回賽場後，夏普與勒夫再度接管比賽，將領先優勢拉回22分，最終湖人就以16分之差慘敗。

拓荒者夏普攻下全隊最高25分、4助攻；格蘭特與洛夫（Kevin Love）雙雙進帳22分；新秀中鋒克林根繳出18分、11籃板與4助攻的雙十成績。而中國「約基奇」楊瀚森在比賽剩餘3分28秒時替補登場，完成生涯NBA首秀，雖然他在場上出現一次持球單打走步失誤且未得分，但他在NBA賽場的初次亮相仍受到高度期待。

湖人詹姆斯全場奮戰進帳20分、9籃板與8助攻的「準大三元」數據，斯馬特攻下25分為全隊最高，但他卻在第四節不幸受傷提早離場，。發展聯盟升上來的蒂莫表現出色，攻下21分。