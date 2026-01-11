運動雲

棒球界最強應援！奧會主席蔡家福感謝中華隊教練　力讚辜仲諒推廣棒球

▲中華奧會蔡家福主席11日出席中華民國棒球協會舉辦之「2025年滿天星中華代表隊感恩餐會」，向各級中華代表隊選手、教練團及後勤團隊表達高度肯定與感謝。（圖／中華奧會提供）

▲中華奧會蔡家福主席11日出席中華民國棒球協會舉辦之「2025年滿天星中華代表隊感恩餐會」，向各級中華代表隊選手、教練團及後勤團隊表達高度肯定與感謝。（圖／中華奧會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

中華奧會蔡家福主席於11日出席中華民國棒球協會舉辦之「2025年滿天星中華代表隊感恩餐會」，向各級中華代表隊選手、教練團及後勤團隊表達高度肯定與感謝。

蔡主席首先特別感謝辜仲諒理事長推展棒球運動的用心與付出，帶領我國各級棒球隊屢創佳績，為國爭光。

現場U15、U18、女子棒球等各級國家隊選手教練齊聚一堂，氣氛非常熱烈，蔡家福主席和辜仲亮理事長逐桌打氣鼓勵，充分感受到棒球界的熱情和團結。

▲中華奧會蔡家福主席和辜仲亮理事長逐桌打氣鼓勵。（圖／中華奧會提供）

▲中華奧會蔡家福主席和辜仲亮理事長逐桌打氣鼓勵。（圖／中華奧會提供）

蔡主席表示，過去一年各代表隊在國際賽事中全力以赴、屢創佳績，不僅展現我國棒球運動的整體實力，也充分體現團隊合作與奧林匹克精神，為國人帶來榮耀與感動。

蔡主席進一步指出，面對未來國際競技環境日益激烈，中華奧會將持續與各單項協會密切合作，提供必要之行政與資源支持，協助選手安心備戰。並期勉各代表隊持續精進訓練、穩健傳承，為下一階段重要國際賽事做好準備。

蔡主席更期許，中華棒球代表隊能在2026年名古屋亞洲運動會及2028年洛杉磯奧林匹克運動會中延續佳績、再創高峰，持續提升我國在國際體壇之能見度與競爭力。

