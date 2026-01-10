37歲還在進化！柯瑞創最年長25+10+5神紀錄　率勇士主場32分痛宰國王

▲金州勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA金州勇士10日在主場迎戰沙加緬度國王，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）全場繳出27分10助攻的雙十成績單，並再次寫下NBA歷史新頁，以37歲302天的高齡，成為聯盟史上單場砍下至少25分10助攻且命中至少5記三分球最年長的後衛。在他神勇表現帶領下，勇士下半場打出摧枯拉朽的攻勢，最終以137比103狂勝，送給國王7連敗。

首節勇士靠著柯瑞與波斯特（Quinten Post）開賽就打出13比4攻勢，國王雖靠迪羅臣（DeMar DeRozan）與拉文（Zach LaVine）攜手反擊將比分追近，不過首節打完勇士仍以34比29領先，次節國王在蒙克（Malik Monk）攜手迪羅臣展開反攻，回敬一波12比4的小高潮取得41比38領先，但勇士很快就回穩討回領先，格林（Draymond Green）在半場結束前又命中三分球，也幫助勇士在上半場打完以63比59領先。

易邊再戰，國王很快又把比分追到84比84，只是沒想到此時國王進攻卻突然大當機，讓勇士趁勢打出一波13比0的攻勢，而末節勇士徹底釋放火力，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）單節爆發攻下14分，帶領球隊再打出一波23比8的高潮，直接將領先擴大至30分以上，也提前讓比賽失去懸念，最終勇士就以134分差在主場大勝。

勇士一哥柯瑞此役比賽手感發燙，全場19投10中，三分球10投6中，高效攻下27分、10助攻與1籃板。而37歲302天的柯瑞成為NBA歷史上達成「單場至少25分10助攻且命中至少5記三分」最年長的後衛。

同時，這也是柯瑞生涯第228場在罰球少於5次的情況下，單場至少拿下25分，這項紀錄持續高居NBA歷史第一，遙遙領先第二名賈巴爾（Kareem Abdul-Jabbar）的197場與第三名詹姆斯（LeBron James）的173場。

除了柯瑞外，替補上陣的梅爾頓（De'Anthony Melton）貢獻19分，成為球隊穩定的第三得分火力，巴特勒（Jimmy Butler）則繳出15分、6籃板、6助攻的全面數據，正負值高達+20。

國王主力得分手迪羅臣拿下24分，拉文與施洛德（Dennis Schroder）皆得15分，衛斯布魯克（Russell Westbrook）本場11投6中得到13分、4籃板與7助攻，但團隊防守崩盤成為輸球主因。