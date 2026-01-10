運動雲

一通電話加入台鋼客座　林仲秋要傳授打到44歲的秘訣

▲▼ 林仲秋 。（圖／記者王真魚攝）

▲林仲秋 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／高雄報導

闊別職棒舞台將近20年，「不老傳奇」林仲秋在這個春訓重返球場，加入台鋼雄鷹擔任客座教練。這次回歸不只是情懷，更帶著他縱橫中職數十年的實戰經驗而來。談起加入台鋼的契機，林仲秋笑說一切其實來得很巧，也希望能把自己最擅長的「球棒速度」與訓練心法，傳承給新世代年輕打者。

對於擔任台鋼客座，他透露，當時是由副領隊楊士霈拜訪他兒子林弘偉，「聊一聊就聊到我，結果他問我兒子：『爸爸現在在幹嘛？』我兒子說我現在沒工作在家，副領隊就直接打電話問我要不要來當客座教練，我說好啊，就來了。」

林仲秋坦言，自己離開職棒舞台已久，這次回來，最主要的任務並不是「改造技術」，而是協助年輕選手建立正確的訓練觀念與心態，「技術上我還沒真的接觸到，但現在的選手都很年輕，經驗比較不足。我來這邊最重要的是教他們怎麼練一開始一定要先心理溝通，了解他們在想什麼、優缺點在哪裡。」

談到打擊核心關鍵，林仲秋點出「球棒速度」的重要性，「我好的地方就是球棒速度，才能打到44歲。揮棒速度快，球才會打得出來。」 是否有提升球棒速度的秘訣，他毫不猶豫地回答：「練。」接著分享自己球員時期的訓練量，「30年前，我一天可以打1500顆，而且是拿重的球棒練，那就是累積出來的。」

離開職棒多年，林仲秋對現役選手較為陌生，較常互動的是已經赴中國發展的林益全，「他有時候打不好會來找我聊。」這次加入台鋼，他也期待與更多年輕選手交流，「時代不一樣了，訓練方式也不同，我來這裡就是把自己的經驗分享給他們，怎麼練、怎麼想，多溝通，一起努力。」

生涯大多數時間效力三商虎隊的林仲秋，以強大長打火力打響名號，曾在1991、1992、2000、2001年4度奪下中華職棒全壘打王。尤其2000、2001年時，他已高齡42歲，仍分別以15轟、18轟稱霸聯盟，至今仍是中職史上最年長的全壘打王，堪稱「不老傳奇」。

退役後，林仲秋先後擔任中信鯨總教練、興農牛打擊教練，2009年起轉投入基層棒球，出任東勢高工青棒隊總教練長達16年，長年耕耘基層、培育後進，累積豐富的執教經驗。

