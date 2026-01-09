網羅FA曾吞「三連敗」　台鋼董事長王炯棻親曝無論如何要簽王子鵬原因

▲黃子鵬加盟儀式。（圖／記者黃克翔攝）



記者蔡厚瑄／高雄報導

台鋼雄鷹於9日在左營蓮池潭龍虎塔意象廣場舉行盛大的「老虎」黃子鵬加盟記者會。在儀式中，台鋼董事長王炯棻感性揭露了球團網羅這位王牌投手背後的深刻期許。他坦言，球團曾於去年爭取自由球員（FA）時經歷過「3 連敗」的失敗遺憾，因此今年面對黃子鵬這位高雄子弟，抱持著「一定要拿下」的決心，以此向外界證明台鋼深耕在地的長期承諾。

黃子鵬今天披上台鋼雄鷹球衣，宣告正式加盟，記者會上也多次感性向球團道謝，開心能夠回到家鄉打球，台鋼董事長王炯棻董事長在致詞時表示，雄鷹創隊以來，目標就是與在地做結合，「高雄的球隊，合理上有好的高雄本地球員，球團立場會希望他可以回高雄打球。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他更主動提及了去年在自由市場上的挫折：「各位也曉得，（台鋼）去年 FA 是3連敗，補強算是失敗的。」王炯棻強調，進軍職棒產業僅3年就完成外部簽約FA，還是出生高雄的黃子鵬，代表球團真的是長期、穩定的，而且是特別願意提拔高雄在地子弟的球隊。

▲台鋼董事長王炯棻替黃子鵬披上台鋼雄鷹球衣。（圖／記者黃克翔攝）

除了戰力補強，王炯棻說球團更看重黃子鵬在場下的價值，他認為子鵬不僅是一位好的投手，更是一位有經驗的選手，能成為隊上眾多年輕「鷹仔」們學習與效法的對象，「我們真正希望子鵬扮演的角色，是場下能作為大哥、作為這些年輕選手的榜樣。這對年輕選手是一種『身教』，讓他們有一個好的對象能模仿，這才是球團希望子鵬能發揮的最大價值。」