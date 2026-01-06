有原180局空缺誰補？徐若熙在列　小久保：這不是大好機會嗎？

▲徐若熙加盟福岡軟銀鷹隊記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

福岡軟銀鷹隊6日迎來新年開工日，監督小久保裕紀受訪時談到前王牌投手有原航平轉投日本火腿一事，坦言戰力流失在所難免，但球隊早已有所準備，並將此視為促進投手群競爭與成長的契機，包含剛加盟的台灣投手徐若熙在內，有不少先發輪值人選，小久保裕記期待大家迎接競爭。

小久保透露，有原離隊後曾主動聯絡他致意，自己也送上祝福。不過他強調，與其沉溺於失去王牌的遺憾，不如正面看待空出的投球局數，並直言：「這不是大好機會嗎？因為空出了180局。能投180局的機會出現了。」

即便有原離隊，軟銀仍坐擁上季拿下雙位數勝場的莫內羅（Liván Moinelo）、上澤直之、大關友久，以及大津亮介、松本晴等先發人選，輪值深度依舊充足。此外，球團也成功網羅來自台灣、最快球速可達158公里的右投徐若熙，進一步擴充先發選項。小久保表示：「有機會的投手很多，希望大家在這個休賽季好好訓練，迎接競爭。」

球團高層同樣全力支援。開工儀式上以黑色帽子、和服亮相的城島健司CBO表示：「做一樣的事，不可能三連霸。少了一張絕對王牌，但這正是我們擁有一到四軍的意義。抓住機會的投手就會站出來，我會和小久保監督密切溝通，展現組織力。」

此外，開工儀式上球團社長兼代理老闆後藤芳光也強調：「沒有任何一場可以輸的比賽，和去年一樣做一定會輸。我們要以最高的緊張感來領導。」王貞治會長因身體不適缺席。