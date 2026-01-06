運動雲

夢想家重磅補強！簽下有NBA 經歷、歐陸雙冠洋將班提爾

▲福爾摩沙夢想家簽下新洋將班提爾（Ben Bentil）。（圖／福爾摩沙夢想家提供）

▲福爾摩沙夢想家簽下新洋將班提爾（Ben Bentil）。（圖／福爾摩沙夢想家提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

福爾摩沙夢想家6日做出洋將戰力補強，宣布將簽下簽下班・班提爾（Ben Bentil）。今年30歲的班提爾，身高204公分、體重110公斤，具備多國職業聯賽征戰經驗，生涯曾效力於美國、中國、法國、西班牙、希臘、義大利、塞爾維亞、日本、土耳其與以色列等地聯賽。

班提爾來自迦納共和國 ( Republic of Ghana )，大學就讀NCAA D1普羅維登斯學院（Providence College）。2015-16 賽季他以主力身分繳出場均21.1分、7.7籃板、1.1助攻，外線命中三成二，展現內外兼具的全面身手。2016年NBA選秀中，班提爾於第二輪第51順位獲波士頓塞爾提克（Boston Celtics）選中，正式展開職業生涯，後續也在NBA累積實戰經驗留下出賽成績。

後續轉戰歐洲，2021-22賽季他加入義大利米蘭奧林匹亞（AX Armani Exchange Milano），隨隊拿下義大利甲級聯賽（LBA）冠軍與義大利盃冠軍，該季出賽29場，繳出場均9.1分、4.3籃板。2022-23賽季轉戰貝爾格勒紅星（Crvena zvezda），再添冠軍經歷，隨隊奪得塞爾維亞聯賽（Košarkaška liga Srbije）冠軍，並拿下2023年塞爾維亞盃（Radivoj Korać Cup）冠軍。

2023-24 賽季則在日本B.LEAGUE B1聯盟展現穩定火力，效力群馬雷鶴（Gunma Crane Thunders）出賽50場，繳出場均17.0分、5.5籃板、1.5助攻，同時三分命中率突破四成，外線火力穩定，展現穩定輸出與掌控比賽節奏的能力。

夢想家總經理韓駿鎧表示：「班提爾具備國際高強度賽場經驗，能在團隊中提供機動性與外線能力，並以成熟的閱讀比賽提升團隊進攻流動性。我們相信他的加入能補強戰力，讓球隊陣容更完整。」球團也補充，因應本季戰況競爭激烈，團隊在外援配置上提前進行更周全的評估與準備，以維持輪替彈性與戰力穩定，並在聯盟登錄規範與時程內保留調整空間。

談到加盟夢想家，班提爾表示：「我第一次在日本打球時就很喜歡亞洲，因此一直希望能再回到亞洲發展。這次與總教練簡浩交流後，我留下非常好的印象，也感受到夢想家就像一個大家庭，所以我想成為其中的一員。」他也提到，「我跟目前也在隊上的湯普金斯是很好的朋友，他跟我分享了台灣人的友善與熱情，也有朋友告訴我，如果有機會帶著家人來台灣打球與生活，真的不用猶豫，因為這裡的文化非常棒。」談及場外生活，班提爾表示：「除了籃球外也熱愛美食、音樂與電玩，平常也會閱讀、下廚，期待在融入球隊之餘探索台灣在地料理與生活節奏。」

