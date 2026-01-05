備戰台、日！韓國教頭直言WBC沒輕鬆對手　最多5名大聯盟助拳

運動雲

▲WBC韓國總教練柳志炫（右）去年曾率領兩位教練到天母觀察球員。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年世界棒球經典賽WBC將於3月登場，肩負重任的韓國國家隊總教練柳志炫在新年專訪中直言，這次WBC對他而言是「回報的時間」，希望用成績回應長期支持的球迷，「至少要闖過第一輪，我會一路拚到美國。」他在訪問中提到C組沒有輕鬆的對手，此外也期待最多5名韓裔大聯盟球員助拳。

柳志炫指出，無論盛夏酷暑或秋雨時節，韓國球迷始終湧入球場支持職棒，「這次WBC就是為了回報這些球迷。」他也坦言，韓國隊已連續3屆止步WBC首輪，過去2006年4強、2009年亞軍的榮耀已成歷史，這次勢必要重新證明自己。

本屆WBC首輪將在日本、波多黎各與美國舉行，韓國隊被分在A組，預賽地點為東京巨蛋，將依序迎戰捷克、日本、台灣與澳洲。柳志炫強調：「沒有一場是輕鬆的比賽。日本和台灣不用多說，3年前我們對澳洲輸球，對捷克也只是驚險取勝，必須徹底準備。」

為了備戰WBC，韓國隊今年罕見規畫第一階段集訓。柳志炫透露，自己去年親自拜訪10支KBO球團總教練，爭取協助，最終促成國內球員先行集結，9日將前往塞班島進行第一階段訓練，並在2月於沖繩安排多場交流賽。

投手調度方面，「韓國怪物左投」柳賢振再披國家隊戰袍備受矚目。柳志炫談到選擇柳賢振的原因時提及，「我想起朴贊浩過去在寒冬獨自訓練的畫面，老將的態度與經驗，會對球隊帶來很大的影響。」他也直言，柳賢振將被賦予「最關鍵比賽」的任務。

此外，韓裔大聯盟球員加入也是一大助力，包括聖路易紅雀的終結者候補歐布萊恩（Riley O’Brien），以及具備多功能守備能力的老虎隊外野手瓊斯（Jahmai Jones）等人。柳志炫透露：「最多期待5名韓裔球員加入。若歐布萊恩能鎮守牛棚，投手戰力將更穩定，預計在大阪熱身賽前完成整合。」

最後，柳志炫強調，WBC帶來的壓力與使命感與例行賽截然不同，但他對年輕世代抱持信心，「現在的年輕選手敢於表現，我要做的就是替他們把舞台搭好，在3月前打造出最好的狀態。」

