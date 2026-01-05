運動雲

政局動盪後續戰！委內瑞拉職棒7日重啟　依大聯盟規定期限完賽

▲委內瑞拉球迷在卡拉卡斯的紀念球場（Monumental Stadium）觀戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

委內瑞拉職業棒球聯盟（LVBP）透過官方平台發布聲明，宣布2025-26賽季循環賽（Round Robin）將於當地時間1月7日重新開打。在日前賽事暫停後，聯盟與各隊已著手調整賽程，希望能在大聯盟（MLB）規定期限前完成本季賽事。

根據外媒《BeisbolPlay》報導，LVBP在公告中指出，本季「人人對戰」（Todos Contra Todos）循環賽將於7日續戰，至於詳細賽程，將由晉級本階段的5支球隊分別對外公布重新規畫後的比賽安排，以利後續賽事順利進行。

目前此循環戰績方面，祖利亞老鷹（Águilas del Zulia）與拉拉紅雀（Cardenales de Lara）皆維持1勝0敗。聯盟日前已宣布暫停週六與週日的比賽，接下來的週一、週二，將提供各隊時間進行交通與後勤整備，為週三重啟賽事做好準備。

此外，LVBP主席帕爾米薩諾（Giuseppe Palmisano）也於周末對外表示，各隊外籍球員目前均已確認安全，並受到妥善安置，盼能讓球員家屬，特別是多明尼加共和國的親人安心。

