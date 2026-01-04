莫巴耶缺陣曾祥鈞扛勇士禁區！狂抓12籃板繳雙十說要感謝林志傑鼓勵

▲台北富邦勇士曾祥鈞。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

台北富邦勇士在4日主場面對洋基工程，面對外籍生莫巴耶（Mone Mbaye）因傷缺陣的戰力空缺，本土長人曾祥鈞展現頂尖身手，把握住先發機會大放異彩，他在這場比賽上場時間激增，繳出11分、12籃板的「雙十」佳績，其中12個籃板更是全隊最高，幫助球隊以126比105大勝。

總教練吳永仁賽後記者會上特別點名感謝曾祥鈞的付出，「在Back-to-back連兩天出賽且缺少莫巴耶的情況下，內線戰力主要由曾祥鈞、強納森、哥倫特三名大個子苦撐，防守端更要面對身高達213公分的對手長人庫薩斯，尤其是曾祥鈞做出了一個非常好的範例，不只得分達雙位數，還搶下全隊最高的12籃板。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，吳永仁對於團隊連續兩場達成31次助攻的傳導表現感到滿意，但也直言防守端讓對手拿到105分仍嫌偏高，缺少莫巴耶後籃板淨輸4個也是未來需要持續修正的方向。

曾祥鈞坦言，賽前得知莫巴耶受傷後，吳永仁便叮囑他要做好準備，預期輪換節奏會加快，因此他特別加強了模擬投籃的練習，他感性提到，能有今日的表現，精神領袖林志傑的鼓勵至關重要，「傑哥無論在賽前或開賽時，都一直提醒他攻擊欲望要再強一點，看見機會就應該果斷出手。」由於可能是最後一季跟林志傑當隊友，因此他非常珍惜每一場比賽的機會，希望能抓緊最後這幾個月向傑哥請教經驗，將其領導球隊的化學反應與心理素質傳承下來。

▲「野獸」林志傑傷癒復歸，出戰台北富邦勇士主場賽事。（圖／記者李毓康攝）

對於下一場將對戰桃園領航猿，曾祥鈞已將目標鎖定在限制對手核心盧峻翔與伯朗的搭配，「他們的團隊防守也非常好，怎麼去破解他們的防守並有效限制他們，我覺得是滿重要的一件事。」