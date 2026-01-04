運動雲

>

莫巴耶缺陣曾祥鈞扛勇士禁區！狂抓12籃板繳雙十說要感謝林志傑鼓勵

▲▼台北富邦勇士曾祥鈞。（圖／記者李毓康攝）

▲台北富邦勇士曾祥鈞。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

台北富邦勇士在4日主場面對洋基工程，面對外籍生莫巴耶（Mone Mbaye）因傷缺陣的戰力空缺，本土長人曾祥鈞展現頂尖身手，把握住先發機會大放異彩，他在這場比賽上場時間激增，繳出11分、12籃板的「雙十」佳績，其中12個籃板更是全隊最高，幫助球隊以126比105大勝。

總教練吳永仁賽後記者會上特別點名感謝曾祥鈞的付出，「在Back-to-back連兩天出賽且缺少莫巴耶的情況下，內線戰力主要由曾祥鈞、強納森、哥倫特三名大個子苦撐，防守端更要面對身高達213公分的對手長人庫薩斯，尤其是曾祥鈞做出了一個非常好的範例，不只得分達雙位數，還搶下全隊最高的12籃板。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，吳永仁對於團隊連續兩場達成31次助攻的傳導表現感到滿意，但也直言防守端讓對手拿到105分仍嫌偏高，缺少莫巴耶後籃板淨輸4個也是未來需要持續修正的方向。

曾祥鈞坦言，賽前得知莫巴耶受傷後，吳永仁便叮囑他要做好準備，預期輪換節奏會加快，因此他特別加強了模擬投籃的練習，他感性提到，能有今日的表現，精神領袖林志傑的鼓勵至關重要，「傑哥無論在賽前或開賽時，都一直提醒他攻擊欲望要再強一點，看見機會就應該果斷出手。」由於可能是最後一季跟林志傑當隊友，因此他非常珍惜每一場比賽的機會，希望能抓緊最後這幾個月向傑哥請教經驗，將其領導球隊的化學反應與心理素質傳承下來。

▲▼「野獸」林志傑傷癒復歸，出戰台北富邦勇士主場賽事。（圖／記者李毓康攝）

▲「野獸」林志傑傷癒復歸，出戰台北富邦勇士主場賽事。（圖／記者李毓康攝）

對於下一場將對戰桃園領航猿，曾祥鈞已將目標鎖定在限制對手核心盧峻翔與伯朗的搭配，「他們的團隊防守也非常好，怎麼去破解他們的防守並有效限制他們，我覺得是滿重要的一件事。」

關鍵字： 富邦勇士曾祥鈞林志傑籃球助攻

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

委內瑞拉政局震盪職棒聯盟全面暫停　參賽大聯盟球員安全陷隱憂

委內瑞拉政局震盪職棒聯盟全面暫停　參賽大聯盟球員安全陷隱憂

兄弟洋投羅戈、勝騎士人在委內瑞拉報平安　前悍將富藍戈也發文了

兄弟洋投羅戈、勝騎士人在委內瑞拉報平安　前悍將富藍戈也發文了

赴日前再傳喜訊！林安可求婚成功　甜蜜畫面曝光

赴日前再傳喜訊！林安可求婚成功　甜蜜畫面曝光

CPB／前台鋼「字母哥」MVP　黃勇傳大扭腰美技沒收林益全安打

CPB／前台鋼「字母哥」MVP　黃勇傳大扭腰美技沒收林益全安打

岡本和真加盟美聯冠軍藍鳥！　4年19億元合約超過村上宗隆

岡本和真加盟美聯冠軍藍鳥！　4年19億元合約超過村上宗隆

佐佐木朗希向山本由伸下跪一幕引熱議　道奇攝影師還原真相

佐佐木朗希向山本由伸下跪一幕引熱議　道奇攝影師還原真相

倪福德之後再現台灣人　李灝宇有望老虎隊史首位亞洲野手

倪福德之後再現台灣人　李灝宇有望老虎隊史首位亞洲野手

國民仍可能交易王牌戈爾！　美媒點名洋基成最佳下家

國民仍可能交易王牌戈爾！　美媒點名洋基成最佳下家

邊荷律悲痛發聲證實父親辭世　臨時返韓處理家務懇請體諒

邊荷律悲痛發聲證實父親辭世　臨時返韓處理家務懇請體諒

高橋光成獲3隊報價仍放棄旅美　美媒爆太空人曾有意但挑今井達也

高橋光成獲3隊報價仍放棄旅美　美媒爆太空人曾有意但挑今井達也

【掀蓋式耳機】媽拿狗手手假裝打電話　掀開耳朵聽話筒超可愛

熱門新聞

委內瑞拉政局震盪職棒聯盟全面暫停　參賽大聯盟球員安全陷隱憂

兄弟洋投羅戈、勝騎士人在委內瑞拉報平安　前悍將富藍戈也發文了

赴日前再傳喜訊！林安可求婚成功　甜蜜畫面曝光

CPB／前台鋼「字母哥」MVP　黃勇傳大扭腰美技沒收林益全安打

岡本和真加盟美聯冠軍藍鳥！　4年19億元合約超過村上宗隆

佐佐木朗希向山本由伸下跪一幕引熱議　道奇攝影師還原真相

讀者回應

﻿

熱門新聞

1委內瑞拉政局震盪職棒聯盟全面暫停

2羅戈、勝騎士人在委內瑞拉報平安

3林安可求婚成功

4CPB／黃勇傳大扭腰美技吸睛

5岡本和真加盟美聯冠軍藍鳥！　4年19億元合約超過村上宗隆

最新新聞

1真的最後一場！國北獅雷諾企排生涯畫下句點

2「噴射機」37歲更強！張宗憲帶夢想家衝上第3

3頒罰不還口獎　武漢女籃繳雙倍罰金給WCBA

4讓勇士洋將轟破紀錄太難堪　洋基下週要加練

5莫巴耶缺陣他來扛！曾祥鈞繳雙十謝林志傑

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【會害羞啦】李多慧得知老粉都在前排　自爆上台會笑場XD

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

兄弟3自培投手加入冬盟　彭政閔點名20歲潛力左腕拚明年合約

曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」

蔡依林在大巨蛋台下 　「坐手推車+電動車」換場

蔡依林也想再加場　大巨蛋有空快call她

【吃到原地睡著？】全家認真吃飯時...弟弟突然來個驚喜（嚇）

郭書瑤親揭與春風「緋聞真相」　直接出賣：他喜歡我好姐妹！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366