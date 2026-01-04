海神換教練還是救不了　慘遭國王洋將杰倫35分痛宰、苦吞4連敗

▲高雄全家海神換帥第二戰還是沒能終結低迷，此役在主場遭新北國王逆轉，苦吞4連敗。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

上季在TPBL聯盟拿下亞軍的高雄全家海神，本季開季狀態低迷，前15場僅拿下4勝，日前無預期宣布與外籍總教練費雪分道揚鑣，改由朱永弘暫代總教練，不過昨在主場面對龍頭雲豹落敗，今天「背靠背」主場交手新北國王，首節全隊就轟下32分，然而接下來火力卻驟降，第3節全隊單節更僅拿15分，防守上更完全擋不住豪取35分的國王洋將杰倫，最終以94比111在主場落敗，苦吞4連敗。

國王上季和海神一路激戰到冠軍賽第7戰才分出勝負，不過本季開季兩隊狀態都相當低迷，國王7勝9敗排在倒數第二，海神更慘以4勝11敗穩居爐主。

此戰開賽海神跟前役面對雲豹一樣，很快就點點開花，先發出戰的吳彥侖和板凳出發的呂威霆皆拿5分，上陣10人，人人都有分數進帳，首節打完轟出32比29取得領先，然而次節國王就找到進攻節奏，奧帝板凳出發貢獻兩記三分球，一人拿下10分，林書緯同樣在外線也有收穫，單節砍8分還送出3助攻，海神火力則是急速下滑，僅靠替補洋將賽克維奇獨攬10分努力抗衡，上半場打完海神反以54比61陷入落後。

易籃後，海神布里茲克雖然找回好手感，單節就轟下10分，但隊友們幾乎迷航，全隊就只拿下15分，反觀國王杰倫這節換攜手沃許本搶分，兩人轟下18分幫助國王在第3節打完就已經以82比69遙遙領先海神，最末節沃許本、林書緯攜手搶分，杰倫、蘇士軒隨後也加入，一陣轟炸後直接把比分拉開到近20分之多，也讓比賽勝負直接失去懸念，終場海神就以17分差在主場吞敗。

此戰國王4人得分雙位數，杰倫豪取全場最高35分，另有7助攻6籃板還有2抄截，沃許本轟下21分11籃板還送出4火鍋，林書緯砍進4顆三分球拿下18分是本土最高，替補的奧帝此役也有20分8籃板進帳。

海神方面僅有3人得分上雙，布里茲克21分15籃板9助攻繳出「準大三元」成績，賽克維奇拿14分、呂威霆10分5籃板是本土表現唯一亮點。