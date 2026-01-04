直擊／職排職籃雙棲！連莊小魔女娜比大眼放電超萌 談新年願望盼更快被看見

運動雲

▲連莊小魔女娜比 。（圖／Cheer Up提供）

▲連莊小魔女娜比 。（圖／Cheer Up提供，下同）

記者胡冠辰／新竹報導

職排連莊小魔女啦啦隊4日現身「Cheer Up！」女孩快閃盛典，娜比、靜靜、玥晨穿上隊服火辣登場，低腰造型大方展現小蠻腰與修長美腿，瞬間點燃現場氣氛，她們也聊到新年新希望，其中年僅20歲的娜比，同時「雙棲」征戰職排與職籃，她表示，希望自己能持續累積實力、加快適應節奏，「希望有更好的表現，可以趕快熟悉，讓大家看見。」

▲連莊小魔女娜比 。（圖／Cheer Up提供）

外型亮眼的娜比，曾懷抱韓國idol夢想，去年特地前往韓國就讀「練習生補習班」整整一年，她回憶：「那時候一直查有什麼方法可以去那裡訓練，下定決心想試看看。」因緣際會下回台後，聊起目前在台灣擔任啦啦隊，談到台韓差異，她直言韓國訓練強度高、重視表情管理與舞台表現，而台灣啦啦隊則更著重活力與感染力。

▲連莊小魔女娜比 。（圖／Cheer Up提供）

目前同時隸屬職排「小魔女」與職籃「洋基女孩」，娜比也明顯感受到人氣上升。她笑說自己常滑Threads，看得到粉絲發文，「在連莊球賽現場也看到很多熟面孔。」她更親切地替粉絲取了暱稱「蠟比」，感謝粉絲的支持。

連續兩天參加快閃活動，娜比分享和粉絲近距離互動的心得，「今天狀態比昨天好很多，也更知道怎麼互動。」被問到最有魅力的地方，她先笑稱鼻子很挺，接著聽到大家誇她眼睛會放電，立刻俏皮回應：「那從今天開始變眼睛。」自然可愛的反應再度圈粉。

▲連莊小魔女娜比。（圖／記者胡冠辰攝）

▲連莊小魔女娜比。（圖／記者胡冠辰攝）

