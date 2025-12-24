諸羅山盃10人小兵團爆發　同仁國小挺進4強寫隊史

▲▼諸羅山盃同仁國小。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽24日進行淘汰賽，嘉義縣同仁國小一日連闖兩關，16強賽先以3比0擊敗東園飛鷹，8強賽再以9比0完封高雄市鼓岩國小，隊史首次晉級高年級組4強，寫下最佳紀錄。

同仁在16強賽與東園飛鷹交手，開賽即把握機會，靠著安震凱、安凱懌安打先馳得點攻下2分，5局上再添1分保險分。投手方面，莊大德主投3.2局、李約翰後援1.1局，兩人聯手封鎖對手，成功挺進8強。

8強賽面對鼓岩國小，同仁氣勢延續，首局由開路先鋒李約翰安打帶動攻勢，單局敲出5支安打，加上保送與失誤，一口氣攻下5分。2局上再下一城，4局上追加3分，最終以9比0提前結束比賽。

小六李約翰投打俱佳，16強賽3打數3安打並後援1.1局，8強賽則先發3局無失分，打擊再添2安。總教練董駿成表示，李約翰是阿里山布農族，天分出色，只要情緒控管再成熟，表現會更好。李約翰從小二開始打球，兩個弟弟也都在隊上，他笑說，比起投球還是更喜歡打擊，目前小六已敲出3支全壘打。

同仁此次僅帶10名球員出賽，涵蓋三到六年級，其中4人為小六生。接掌兵符僅4個月的董駿成感性表示，孩子們都勇敢表現，沒想到能一路挺進4強，感謝學校、師長以及校友、前輩的支持，協助球隊持續成長。

衛冕軍台北市福林國小藍同樣晉級4強，16強賽以6比0擊退新竹都城隍廟，8強賽再以4比0力克大豐武士，連兩年闖進4強，張雨齊完投4局無失分奪勝。

日本新潟JBC與日本JBCS同樣一日兩戰全勝晉級。新潟JBC先以2比1險勝日本東北，再以7比0擊敗台北市敦化國小藍；日本JBCS則接連擊敗JAPAN東西與桃園市龍安國小藍。

低年級組方面，台北市福林國小綠8強賽以3比1擊敗台中市大仁國小，4強賽延長賽靠著再見盜本壘，以4比3力克桃園市龜山國小，隊史首次晉級冠軍戰。新北市土城國小則在8強、4強接連取勝，同樣首度爭冠。