想討好李洋？主管被控要下屬當人頭抽球場　運動部兩點回應

▲運動部長李洋。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導



兩屆奧運金牌得主李洋今年9月9日接掌運動部，而首要政見就是推動全民運動，還提出希望運動部員工「每天至少運動30分鐘」，他自己也以身作則，然而近日卻有媒體爆料，指出運動部內有主管疑似為了迎合李洋，非公務用途卻在未徵詢意願的情況下，要求同仁以「個人名義」參加學校運動場地抽籤，做為下班後運動使用，引發涉及濫權及不當行政管理的質疑，而運動部稍早也做出兩點回應。

根據《鏡報》報導指出，有某位深受部長李洋重用的簡任級主管，曾要求同仁以「個人名義」參與抽籤，申請台北市中山區長安國民小學的羽球場地，預計做為下班後運動使用，該申請書是由主管親自發放，並「直接」要求同仁協助填列。且該申請書是以紙本填寫方式，並非線上申請，同仁填畢後再送進主管辦公室。

運動部部長李洋今在出席114年體育運動精英獎頒獎典禮時，也被問到相關議題，李洋當時回應正了解中，也強調若屬實確實不應該，未來將提醒各級主管須符合行政規範，明確區分公務與個人行為。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而針對媒體爆料，稍早運動部做出兩點回應，首先針對報導所提情形，運動部內一向鼓勵同仁於下班後培養運動習慣、維持身心健康，但相關活動皆應循正當管道、遵守行政倫理，再來運動部也表示後續也會在內部會議中再次提醒各級主管，確保管理作為符合規範，避免造成同仁困擾。