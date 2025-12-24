運動雲

辜仲諒一句話促成台日青棒交流　北海道球員台語「台灣尚勇」圈粉

▲台日青棒交流賽。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃臺日高中棒球對抗賽24日舉辦開賽記者會，賽事將於25日起在新莊球場開打。日本高校野球聯盟（高野聯）秘書長井本亘特別出席，並鼓勵參賽球員。記者會上，北海道聯隊代表選手小野悠真與島田爽介秀出剛學會的台語，展現爭取勝利的決心。

井本亘表示，2023年辜仲諒曾親赴日本拜訪，並提出恢復臺日青棒交流的構想，不僅是棒球技術上的切磋，更希望球員能學習不同層面的事物。他指出，棒球打到高中階段相當辛苦，容易產生放棄的念頭，若能到不同國家體驗文化，對17、18歲的球員而言，將是相當寶貴的經驗。

井本亘透露，聽到辜仲諒的提議時深受感動，也因此促成今年比賽的舉辦。他在代表隊出發前於宮崎集訓期間，特別勉勵日本球員，「希望他們能拓展視野，體會台灣不同的事物，這些經驗不論對未來生活或各方面發展，都會有所助益。」同時也提醒球員，兩支球隊都是各自選拔出的前兩名隊伍，絕不能掉以輕心，必須全力以赴，期盼球員能在比賽中有所成長。

北海道聯隊隊長小野悠真表示：「這次以聯隊方式來台灣，我能擔任隊長感到非常光榮，也有責任帶領球隊爭取勝利。」島田爽介則說：「我來自北海道，冬天幾乎無法練習，更不可能比賽，狀況調整較為困難，但既然獲選、有這麼好的機會來比賽，希望能透過三場比賽與台灣選手交流，也讓大家見識我們的實力。」

兩人在訪問最後秀出剛學會的台語，分別高喊「台灣尚勇！」與「台灣尚讚！」，引起全場熱烈掌聲。

