朱育賢帶家人二刷《冠軍之路》　盼孩子看見爸爸的榮耀

▲朱育賢。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽紀錄片《冠軍之路》22日舉辦首映會，味全龍好手朱育賢現身力挺，這其實已是他第二次觀賞，特地帶著家人一起「二刷」，希望再次回味那段屬於中華隊、也屬於自己的榮耀時刻。

朱育賢表示，最有印象的片段就是最後封王那一刻，「一路從不被看好，到後面跌破眾人眼鏡。」他提到，紀錄片特別呈現從2013年國際賽後，外界對中華隊的質疑聲浪，「贏一場可以交代、是不小心贏的」，在那樣的氛圍下，球隊背負著不被看好的壓力一路前進，直到擊敗日本、完成封王。

回憶整段歷程，朱育賢認為這支球隊最重要的關鍵就是凝聚力，「到後面就是很單純想把比賽贏下來、把每一場球打好。」他也坦言，看到紀錄片時幾乎快掉眼淚，從集訓初期的不順，到比賽逐漸進入節奏，其中陳晨威在對韓國敲出的全壘打，是扭轉氣勢的重要關鍵。

這次選擇帶家人一起進戲院，朱育賢說，是想補足當時無法陪伴的遺憾。由於12強冠軍戰期間，家人因行程與住宿問題提前返台，無法親眼見證最後一戰，他希望透過電影，「讓爸爸在影片裡，成為一個小小的驕傲，留下一個好的回憶。」談到在大螢幕上看到自己，他笑說穿著球衣都滿帥的，也很期待孩子們看完後的反應。