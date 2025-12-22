運動雲

>

朱育賢帶家人二刷《冠軍之路》　盼孩子看見爸爸的榮耀

▲朱育賢。（圖／記者楊舒帆攝）

▲朱育賢。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽紀錄片《冠軍之路》22日舉辦首映會，味全龍好手朱育賢現身力挺，這其實已是他第二次觀賞，特地帶著家人一起「二刷」，希望再次回味那段屬於中華隊、也屬於自己的榮耀時刻。

朱育賢表示，最有印象的片段就是最後封王那一刻，「一路從不被看好，到後面跌破眾人眼鏡。」他提到，紀錄片特別呈現從2013年國際賽後，外界對中華隊的質疑聲浪，「贏一場可以交代、是不小心贏的」，在那樣的氛圍下，球隊背負著不被看好的壓力一路前進，直到擊敗日本、完成封王。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回憶整段歷程，朱育賢認為這支球隊最重要的關鍵就是凝聚力，「到後面就是很單純想把比賽贏下來、把每一場球打好。」他也坦言，看到紀錄片時幾乎快掉眼淚，從集訓初期的不順，到比賽逐漸進入節奏，其中陳晨威在對韓國敲出的全壘打，是扭轉氣勢的重要關鍵。

這次選擇帶家人一起進戲院，朱育賢說，是想補足當時無法陪伴的遺憾。由於12強冠軍戰期間，家人因行程與住宿問題提前返台，無法親眼見證最後一戰，他希望透過電影，「讓爸爸在影片裡，成為一個小小的驕傲，留下一個好的回憶。」談到在大螢幕上看到自己，他笑說穿著球衣都滿帥的，也很期待孩子們看完後的反應。

關鍵字： 朱育賢冠軍之路12強賽中華隊紀錄片

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

悍將抗議25人保護名單外流　林威助認為恐影響球隊與球員信賴

悍將抗議25人保護名單外流　林威助認為恐影響球隊與球員信賴

道奇弗里曼豪宅轉售慘賠4666萬元　球迷同情：糟糕的生意

道奇弗里曼豪宅轉售慘賠4666萬元　球迷同情：糟糕的生意

深夜重磅！56轟三冠王來了　白襪2年10.7億網羅超級重砲村上宗隆

深夜重磅！56轟三冠王來了　白襪2年10.7億網羅超級重砲村上宗隆

金牌國手娶新娘！王齊麟、陳詩媛補婚宴、揭曉寶寶性別「是男生」

金牌國手娶新娘！王齊麟、陳詩媛補婚宴、揭曉寶寶性別「是男生」

不是打電動！公牛、老鷹狂轟302分　寫下聯盟35年來最狂進攻秀

不是打電動！公牛、老鷹狂轟302分　寫下聯盟35年來最狂進攻秀

徐若熙加盟軟銀吐心聲：味全永遠是起點　日媒提及擊敗道奇爭奪戰

徐若熙加盟軟銀吐心聲：味全永遠是起點　日媒提及擊敗道奇爭奪戰

台日戰也看得到　統一獅WBC應援團12萬9千收4場門票

台日戰也看得到　統一獅WBC應援團12萬9千收4場門票

「麟洋配」再合體！部長李洋當證婚人、幽默祝賀：終於有人能收服王齊麟了

「麟洋配」再合體！部長李洋當證婚人、幽默祝賀：終於有人能收服王齊麟了

獨/樂天桃猿公布二軍宿舍最新進度 內部照片曝光

獨/樂天桃猿公布二軍宿舍最新進度 內部照片曝光

快訊／續披條紋衫！洋基一年約續留全明星右投　補強投手深度

快訊／續披條紋衫！洋基一年約續留全明星右投　補強投手深度

【北市恐攻太驚悚】小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

熱門新聞

悍將抗議25人保護名單外流　林威助認為恐影響球隊與球員信賴

道奇弗里曼豪宅轉售慘賠4666萬元　球迷同情：糟糕的生意

深夜重磅！56轟三冠王來了　白襪2年10.7億網羅超級重砲村上宗隆

金牌國手娶新娘！王齊麟、陳詩媛補婚宴、揭曉寶寶性別「是男生」

不是打電動！公牛、老鷹狂轟302分　寫下聯盟35年來最狂進攻秀

徐若熙加盟軟銀吐心聲：味全永遠是起點　日媒提及擊敗道奇爭奪戰

讀者回應

﻿

熱門新聞

1悍將抗議25人保護名單外流　林威助認為恐影響球隊與球員信賴

2道奇弗里曼豪宅轉售慘賠4666萬元　

3白襪2年約網羅超級重砲村上宗隆

4王齊麟、十元大婚現場閃瞎！同場揭寶寶性別

5不是打電動！公牛、老鷹35年來最狂進攻秀

最新新聞

1U19首屆「聖誕盃」落幕！Mamba Yellow奪冠

2致敬傳奇！瘦子獻唱當林書豪退休禮

3熱血一戰！鶴聲國中9比9逼和三民

4無安打也能贏！正義8局PK搶進64強

5旅日+1朱育賢談徐若熙：靦腆大男孩

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

VENUS新隊長誕生！高坂咲舞感謝3位前輩　接下珍貴的「接力棒」

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【多慧表情包】旗子差點揮到掉下來　李多慧緊急搶救全程笑超甜XD

【揍你喔】李多慧發現粉絲又沒去上班上課　氣噗噗萌喊：不行～～

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

王力宏用「AI機器人舞群」　空翻安穩落地..馬斯克轉發大讚

「紅高跟鞋⭢拖鞋」XD 華莎重現青龍獎經典畫面

一葉退場踢腿踢太高 遭到成員集體撻伐XD

【耳朵怕到爆】歐告偷吃貓罐頭挨訓　罵著罵著突然變狗身攻擊XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366