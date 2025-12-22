徐若熙加盟軟銀吐心聲：味全是永遠起點　日媒提及擊敗道奇爭奪戰

▲徐若熙 。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本職棒福岡軟銀鷹正式宣布網羅台灣火球右投徐若熙，消息一出立刻成為日媒焦點。多家日媒皆高度評價這位最速158公里的25歲右腕，形容他是在日、美多隊競逐下脫穎而出的即戰力投手，不僅具備壓倒性的球速，也展現從傷後重生的成熟度，被視為能立刻強化鷹軍投手戰力的重要拼圖。

徐若熙透過福岡軟銀鷹球團發表感言，感謝球團對他的評價與信任，給予他挑戰更高層級舞台的機會。他表示，能加入擁有悠久歷史與輝煌戰績的軟銀鷹感到相當榮幸，未來會在每日訓練與比賽中全力以赴，努力以表現回應球團的期待。

同時，徐若熙也不忘向母隊味全龍致上感謝。他強調，從職棒生涯起點開始，味全龍給了他成長的舞台與大量支持，「味全龍是我職棒生涯的起點，這一點未來也永遠不會改變。」他也表示，將在全新的環境中持續精進自己，用實際表現回報一路支持他的所有人。

《Full Count》以「軟銀宣布網羅徐若熙…背號『18』 來自台灣的158公里火球右投，擊敗道奇等隊的爭奪戰」為題，強調軟銀鷹在日美球團競逐中勝出。《西日本體育》則以「軟銀正式宣布獲得最速158公里右投徐若熙 3年總額15億日圓大型合約制霸爭奪戰」報導，點出合約規模與搶人大戰。日本NTV電視台則以「『每天的訓練與比賽都會全力以赴』 軟銀獲得25歲台灣投手徐若熙」為題報導。《日刊體育》則以「軟銀網羅台灣味全龍投手徐若熙 3年推定15億日圓制霸爭奪戰 被期待扛起先發重任」報導。